Palermo Al via sabato 21 aprile la terza edizione di Verba Manent

Teatro : Ottavia Piccolo al Biondo di Palermo : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) – Ottavia Piccolo e l’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink sono i protagonisti di Occident Express (Haifa è nata per star ferma) di Stefano Massini, che debutta al Teatro Biondo di Palermo venerdì 20 aprile alle ore 21.00. Repliche fino al 29 aprile. Prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria e Officine della Cultura, lo spettacolo racconta l’incredibile storia di Haifa Ghemal, ...

Teatro : Ottavia Piccolo al Biondo di Palermo : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - Ottavia Piccolo e l’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink sono i protagonisti di Occident Express (Haifa è nata per star ferma) di Stefano Massini, che debutta al Teatro Biondo di Palermo venerdì 20 aprile alle ore 21.00. Repliche fino al 29 aprile. Pr

Ottavia Piccolo a Palermo con Occident Express : Come i cantastorie di un tempo, ho usato la cronaca per costruirvi sopra un edificio, affinché una piccola storia divenga il paradigma di un'epoca intera. La mitologia è questo, in fondo. E il ...

Palermo. In via Campania : già dal sesto piano morto Daniele Laurella : Il cadavere di un ragazzo di 27 anni è stato trovato su un lucernario in viale Campania al civico 30

Emma Dante - io via da Palermo.E' polemica : Tuttavia, tra spettacoli e didattica, presidia i maggiori teatri di Palermo, dal Biondo al Massimo. A questo punto facciamo un crowdfunding per aiutare Emma Dante a pagarsi uno spazio, sempre che non ...

Palermo : Asp in Piazza - rinviata al 17 aprile tappa a Trabia : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Rinviato al 17 aprile l'appuntamento di Trabia - previsto per giovedì 12 - con 'Asp in Piazza', il villaggio della salute itinerante dedicato alla prevenzione organizzato dall'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Medici, infermieri e personale tecnico dell'Asp sara

Oltre 14 ore d’attesa per un volo di 45 minuti : la disavventura dei viaggiatori a Palermo : I passeggeri costretti a scendere e dall'aereo già in pista e il volo rimandato di ora in ora fin al giorno successivo.Continua a leggere

Mafia - al via il processo Apocalisse : giudici a Palermo : E' entrata in camera di consiglio, nell'aula bunker del Pagliarelli, la prima sezione della Corte d'appello di Palermo, per decidere il processo denominato "Apocalisse". Il collegio presieduto da ...

Palermo : contratto Rfi per anello ferroviario - Orlando chiede controlli alla Regione : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha inviato al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone una nota con cui chiede l’attivazione dei controlli sulla spesa comunitaria per l’appalto relativo al prolungamento de

Aeroporto Palermo - nuovi collegamenti diretti Transavia per Rotterdam e Lione : Teleborsa, - Due nuovi collegamenti internazionali diretti dall'Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo Punta Raisi per Olanda e Francia. Transavia, compagnia low cost del Gruppo Air France/KLM, apre ...

Aeroporto Palermo - nuovi collegamenti diretti Transavia per Rotterdam e Lione : Due nuovi collegamenti internazionali diretti dall'Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo Punta Raisi per Olanda e Francia. Transavia, compagnia low cost del Gruppo Air France/KLM, apre infatti oggi, ...

DIRETTA / Parma Palermo (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Parma Palermo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di lusso di Serie B al Tardini (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 20:01:00 GMT)

Palermo : stop a manifestazioni in via Maqueda - Teresi 'Spostiamole in periferia' : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - "La scelta di bloccare le manifestazioni commerciali nel centro storico è comprensibile anche se, a mio avviso, rischia di essere un impoverimento per la città di Palermo". Così il presidente della V circoscrizione Fabio Teresi commenta l'ordinanza del sindaco di Paler

Mafia : voto di scambio - Procura Palermo chiede archiviazione per Ferrandelli : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – La Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta a carico di Fabrizio Ferrandelli, ex deputato regionale e oggi leader dell’opposizione al consiglio comunale, accusato di voto di scambio politico-mafioso. Il Procuratore aggiunto Salvatore De Luca e il pm Caterina Malagoli hanno chiesto l’archiviaizone dell’indagine perché non sono stati trovati riscontri alle ...