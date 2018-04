Padre della direttiva Bolkestein salva 30 mila imprese balneari italiane

Omicidio di Marco Vannini - condannato a 14 anni Antonio Ciontoli il Padre della fidanzata : Marco Vannini è morto il 18 maggio del 2015 a Ladispoli, vicino a Roma, nella casa della fidanzata. A ucciderlo è stato un colpo d’arma da fuoco. Ora ci sono anche i colpevoli. I giudici di primo grado hanno condannato a 14 anni per Omicidio volontario il padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, tre anni invece, per Omicidio colposo, per la moglie Maria Pezzillo e per i figli Martina e Federico. È stata assolta la fidanzata di Federico, Viola ...

Ucciso in casa della fidanzata - condannata tutta la famiglia. Al Padre 14 anni - ira dei familiari : Quattordici anni ad Antonio Ciontoli per l'omicidio di Marco Vannini . I giudici della prima corte d'assise hanno deciso in merito alla richiesta di cinque condanne avanzate dalla Procura di ...

Scajola a Roma per incontrare Bolkestein - il Padre della direttiva : Domani, mercoledì 18 aprile alle 15, l'assessore regionale al Demanio incontrerà Frits Bolkestein, il padre della direttiva che vuole mettere all'asta le concessioni demaniali. L'occasione di chiedere ...

“È successo al funerale di mio Padre”. Mari De Filippi choc. Amici - la conduttrice si lascia andare ad un racconto inedito e privatissimo della sua vita. Pubblico in silenzio assoluto e voce tremante per lei. La vicenda : Maria De Filippi si conferma ancora una volta la regina del sabato sera televisivo italiano. Si dice sempre che sia una a cui piace far parlare gli altri e che non ama intervenire direttamente durante i suoi programmi. Quando lo fa, però, è sempre una rivelazione e quel che dice resta impresso. È stato così anche stavolta. Tra un’esibizione e un’altra degli allievi di Amici 17, Maria De Filippi si è fermata a raccontare un aneddoto legato ...

Corrado Mantoni/ il Padre della Corrida tra i fondatori della televisione in Italia : Corrado, uno dei fondatori della televisione in Italia e il ritorno della Corrida sul piccolo schermo: l'artista romano rimasto nel cuore dei telespettatori(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:00:00 GMT)

'Il prof mi ha picchiato' e il Padre della studentessa lo prende a pugni : Un professore di 50 anni ipovedente è stato picchiato e ferito gravemente dal padre di una studentessa nell'istituto comprensivo Abba Alighieri a Palermo. L'aggressione è accaduta ieri. Secondo una ...

A 36 anni scopre che il suo vero Padre è il medico della mamma : Per una ragazza americana, Kelli Rowlette, è stato scioccante scoprire a 36 anni che l'uomo che aveva sempre chiamato 'papà' non era il suo padre biologico, ma un certo Gerald E. Mortimer...

Il debutto musicale della figlia di Kurt Cobain (nel giorno della scomparsa del Padre) è da brividi : Nel giorno del 24esimo anniversario dalla scomparsa di Kurt Cobain, la figlia Frances Bean ha debuttato sui social con una canzone da lei scritta. Sul suo profilo Instagram, la ragazza ha pubblicato un filmato, nel quale si esibisce nella sua cameretta. Solo voce, senza accompagnamento musicale."Ci sono molti momenti memorabili in questa clip", scrive nella didascalia, "Non avere una tv in casa mi costringe a tenermi occupata con ...

Rimini - segregata per otto anni : il Padre della vittima avverte dal Marocco i carabinieri : otto anni segregata in casa dal marito e picchiata quasi quotidianamente. Senza soldi, senza poter uscire a fare la spesa, senza permesso di soggiorno, senza poter andare a scuola di italiano o a ...