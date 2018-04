PACIFIC RIM Sul 20 il film con Charlie Hunnam oggi | 18 aprile 2018

PACIFIC RIM 2 - La rivolta/ Il film senza sorprese che strizza l'occhio al mercato cinese : Sequel del film di Guillermo Del Toro, quello di Steven DeKnight non riserva grandi sorprese, con continue strizzate d'occhio al mercato cinese. ROBERTO BERNOCCHI(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 06:11:00 GMT)BARABBA/ Il film sull'uomo in cerca del Mistero della Pasqua, di G. ForestiSFOOTING/ Tempo di allergie: ce n'è per tutti gli starnuti, anche per chi è stato in campagna (elettorale), dei Comicastri

PACIFIC RIM - LA RIVOLTA di Steven S. DeKnight (2018) : Sono passati 10 anni dalla fine della guerra contro i mostruosi Kaiju, rispediti all'interno della breccia nelle profondità marine. Mentre l'umanità cerca di ricostruirsi e il programma Jaeger continua ad assicurare protezione, il giovane e ribelle Jake Pentecost (John Boyega), figlio dell'eroico e deceduto comandante Stacker Pentecost (Idris Elba) viene arruolato nel programma al fine di preparare le nuove reclute. Ma dopo il mistero di un ...

PACIFIC RIM 2 La Rivolta - film al cinema in uscita il 22 marzo : recensione - curiosità : Pacific Rim 2 La Rivolta è uno dei film al cinema uscito il 22 marzo. Diretto da Steven S. DeKnight, nel cast ha John Boyega e Scott Eastwood e con Adria Arjona, Jing Tian, Burn Gorman e Charlie Day. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Pacific Rim 2 – La Rivolta, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Pacific Rim: Uprising DATA uscita: ...

Incassi - PACIFIC RIM primo al botteghino : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Rivoluzione in vetta alla classifica Cinetel degli Incassi del weekend. Tre new entry per il podio: sul gradino più alto si piazza il ritorno del fantascientifico ritorno di ...

PACIFIC RIM domina il box office parte bene la 'Festa' di Salemme : 'Pacific Rim: la rivolta' domina il box office pre-pasquale incassando 1.222.986 euro. Al secondo posto si piazza 'Il sole a mezzanotte - Midnight Sun' , 995.739, . Seguono due commedie italiane: 'Una ...

PACIFIC RIM – La Rivolta : “La nostra guerra mostri contro robot omaggio a del Toro” : New York – “Guillermo del Toro è un regista delle impronte giganti. Dopo aver diretto il primo Pacific Rim e dopo l’Oscar per La forma dell’acqua, le sue scarpe ormai sono placcate in oro!”. Così il regista Steven S. DeKnight racconta il passaggio dal bazar di mostri Kaiju di Pacific Rim (2013), uno degli oggetti più strani e lontani dalle ossessioni di del Toro, 114 milioni di dollari di incasso solo in Cina, a sequel trasversale, un po’ ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no nel weekend : da Foxtrot a PACIFIC Rim : Foxtrot di Samuel Maoz. Con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray. Israele/Germania/Francia/ Svizzera 2017. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (AMP) Arance e soldati morti. Una sintesi che vale un Paese osservato dal talento di un grande regista israeliano, qui alla sua seconda prova otto anni dopo l’esordio Lebanon trionfatore a Venezia 2009. Foxtrot, noto ballo americano a quattro tempi, è ciò che fornisce struttura e metafora all’omonimo dramma ...

Leggerezza al potere : la recensione di PACIFIC Rim : La rabbia adulta e la disperazione di chi sta vedendo il mondo che gli crolla intorno vengono sostituite dalla sbruffonaggine di un ex-pilota , e figlio di uno dei salvatori dell'umanità, che vuole ...

PACIFIC RIM : La Rivolta - la recensione : Arriva al cinema il 22 marzo Pacific Rim: La Rivolta , il sequel del film di Guillermo del Toro che questa volta lascia il comando a Steven S. DeKnight , noto per aver lavorato alla serie tv Netflix ...

PACIFIC RIM " La rivolta : tornano i combattimenti tra robot giganti : ... «Pacific Rim " La rivolta» : è di nuovo tempo di pugni rotanti e insalate di cibernetica ! Il trailer La trama Dieci anni dopo la battaglia finale del primo film, il mondo si sta riprendendo dallo ...

PACIFIC RIM 2 – La Rivolta - un sequel caotico e distruttivo : Il 22 marzo 2018 i Kaiju tornano sul pianeta Terra in Pacific Rim 2 – La Rivolta, il sequel del cult fantascientifico di Guillermo Del Toro del 2013. Diretto da Steven S. DeKnight e interpretato da John Boyega e Scott Eastwood, Pacific Rim 2 racconta l’avventura di Jake Pentecost (John Boyega), il figlio del celebre […] L'articolo Pacific Rim 2 – La Rivolta, un sequel caotico e distruttivo proviene da NewsCinema.

PACIFIC RIM 2 - La Rivolta - l'attesa è finita : A prendere le redini di questa nuova squadra saranno i figli dell'eroe Stacker , Idris Elba, , morto in Pacific Rim per salvare il mondo, Jake Pentecost , John Boyega, e Mako Mori , Rinko Kikuchi, a ...

PACIFIC RIM Uprising cambia approccio per rilanciare il franchise : Cinque anni fa Pacific Rim era riuscito a ripagarsi le spese con un margine basso di guadagno (190 milioni di dollari spesi più per la produzione, altrettanti in promozione per un box office mondiale di 411 milioni di dollari), era stato a suo modo un successo, visto il grande incasso, ma non uno così gigante da giustificare un sequel ad occhi chiusi. Il film di Guillermo Del Toro aveva una personalità molto decisa, aveva un punto di vista, uno ...