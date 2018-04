Over 65 | una vita a colori | la prima generazione Senior digitale che progetta un futuro

Ragazza finisce in Overdose - scoperto una un giro di spaccio tra minorenni : Diverse città della provincia di Udine risultano al centro di in un giro di spaccio che vede coinvolti molti minorenni. A far scattare le indagini un episodio dell'agosto del 2017, quando una Ragazza finì all'ospedale in codice rosso per aver assunto droghe. Dalle analisi tossicologiche risultò che la giovane aveva assunto metanfetamine e metadone. Per fortuna della Ragazza si trattò solo di un malore passeggero, che avrebbe potuto anche ...

Per la cantautrice italo-belga Nathalie è una cOver ad anticipare le sonorità di 'Into the flow' : PRIMAPRESS, - ROMA - Nathalie, la cantautrice italo-belga che abbiamo visto duettare con Battiato, Raf, Skunk Anansie ed altri artisti internazionali, si prepara all'uscita del suo nuovo album , 11 ...

Salvini : 'GOverno a una figura terza? Perché no. L'importante è condividere il programma' : L'incarico esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico, o del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati? 'Speriamo che serva. Io giudico positivamente ogni passo in avanti verso la fine ...

GOverno - ora Salvini apre : "Una figura terza? Perché no" : Mentre Luigi Di Maio continua coi suoi veti e a pretendere la poltrona di Palazzo Chigi, Matteo Salvini resta più moderato e apre alla possibilità che la premiership vada a una fugura terza. "Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, Perché no", ribadisce il segretario della Lega a Telemolise, "Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire 'o Governo io o non si fa niente'". Poco prima Salvini aveva risposto con ...

"GOverno M5S-Pd? Dialogo sì ma non ci sono contenuti che accomunano" : Emma Bonino, leader di +Europa, è scettica sulla possibilità di un accordo tra Cinque Stelle e Pd. "Ritengo che si debba dialogare con tutti - dice in un'intervista a Circo Massimo, su RadioCapital - ma di lì a fare un governo è un'altra questione, bisogna vedere i contenuti essenziali" che accomunano Pd e M5S "ma mi pare che non ci siano". Secondo Bonino "con il presidente incaricato è difficile non andare a discutere e dialogare".Quando le ...

“Sono pOvero”. Con una pensione da fame. L’amato attore italiano - ormai irriconoscibile - confessa come è oggi la sua vita : “Mi hanno tolto la dignità : ho paura” : Una carriera iniziata 53 anni fa, fatta di grandissimi successi e parecchi eccessi che però gli ha lasciato pochissimo, tanto che oggi vive in uno stato di indigenza. In più la delusione, l’umiliazione di non essere neanche riconosciuto come attore di ‘chiara fama’. Leopoldo Mastelloni all’indomani della morte della amata collega Isabella Biagini riporta sulle pagine della cronaca la sua storia. “Io non ...

'Dispotici e infantili. I Cinquestelle al gOverno mi fanno paura'. Parola di una ex grillina : 'Ve l'avevo detto, no, che era solo questione di tempo?'. Cristina Gancio riparte da dove aveva concluso. Dall'intervista rilasciata al Foglio a metà marzo : quella in cui, di fatto, rompeva ...

GOverno - le trattative e le attese dei partiti per le elezioni regionali e comunali : In Italia c'è sempre una campagna elettorale decisiva. Ancora non è stata smaltita quella culminata con il voto del 4 marzo, e già siamo in trepida attesa per ciò che accadrà domenica nelle elezioni ...

GOverno - Orfini : “Calenda? La sua è una tesi curiosa. La proposta non può spettare a chi ha preso il 18%” : “Quella di Calenda è una tesi curiosa. La proposta non può spettare a chi ha preso il 18%, è stato bocciato dagli italiani ed è sconfitto alle elezioni. A noi spetta il posto che abbiamo detto di voler occupare dall’inizio: opposizione responsabile e propositiva, ma pur sempre opposizione”. Così Matteo Orfini, presidente del Pd, boccia l’ipotesi lanciata dal Ministro Calenda. “Lo stallo è creato ...

Siria - Berlusconi : "Serve un gOverno autorevole per una mediazione tra Stati Uniti e Russia" : Silvio Berlusconi ha inviato una lettera al Corriere della Sera. L'ex Cavaliere ha spiegato come l'Italia abbia bisogno di formare presto un governo "autorevole sul piano interno e internazionale, interlocutore riconosciuto e capace di farsi ascoltare dalle maggiori potenze". Berlusconi ha rivendicato l'accordo di Pratica di Mare del 2002, quando George Bush e Vladimir Putin si incontrarono e riuscirono a ricucire le relazioni internazionali: ...

Io sono Tempesta : Luchetti - Giallini - Germano e un riccone tra i pOveri per una favola amara sul mondo di oggi : Come è nato Io sono Tempesta? Daniele Luchetti : Inizialmente Giulia Calenda mi aveva proposto un'idea ispirata alla cronaca recente, ovvero alla condanna di Berlusconi al volontariato in centri di ...

Giulia Bongiorno - una bomba sul prossimo gOverno. Perché sarà proprio lei a ribaltare la politica italiana : A parte la sparata finale di Silvio Berlusconi il centrodestra si è presentato compatto durante il secondo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al capo dello ...

Uomini e donne - Riccardo del Trono Over di Maria De Filippi 'è superdotato' : soffiata in diretta - la prova in una foto : Una sorpresa piccante a Uomini e donne di Maria De Filippi : il cavaliere Riccardo del Trono over sarebbe superdotato . A lanciare il sasso è stata, manco a dirlo, l'opinionista Tina Cipollari , che ...

Ancora niente intesa Lega - M5s per il gOverno. Una frase di Berlusconi fa Irritare tutti : Resta Ancora in alto mare però l'intesa tra M5s e Lega. Pressing di Mattarella per trovare una soluzione: Prende corpo l' ipotesi di un pre-incarico a Giancarlo Giorgetti. -