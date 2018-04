Oroscopo del giorno oggi Mercoledì 18 Aprile 2018

romadailynews

(Di mercoledì 18 aprile 2018)del18quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del18diAriete Tanti belli eventi possono prospettarsi in questa giornata che sembra essere irradiata da una bellissima luce. Vi sentite ottimisti e le cose belle arrivano anche per questo. E non preoccupatevi se tutto poi non va bene in amore perché anche in questo settore qualche bella notizia, qualche bell’evento potrebbe giungere entro sera. Non spendete troppo però in cose futili.diToro Non è la giornata ideale per fare un viaggio, una gita, una scampagnata perchè potreste avere noie all’auto oppure durante gli spostamenti in strada. Meglio restare in casa dopo lavoro a guardarsi un bel film con il vostro partner ...