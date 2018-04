Orlando ha un «tumore inoperabile» | il suo paese fa una colletta | vola a New York e si

La storia di Orlando sui media nazionali. 'Il tumore è inoperabile' Colletta del paese lo salva : Orlando è nato a Soverato in provincia di Catanzaro, un paese di 10mila anime che in pochi mesi ha racimolato 70mila euro solo per lui: mercatini, partite di calcio, spettacoli. Senza dimenticare la ...

Orlando ha un 'tumore inoperabile' ma grazie alla colletta del suo paese vola a New York e si salva : ... deve tutto questo allagenerosità del suo paese di 10mila anime che in pochi mesi ha racimolato 70mila euro solo per lui: mercatini, partite di calcio, spettacoli. Tanto che è nata l'associazione '...