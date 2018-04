“Ora posso dirlo” Isola | Alessia Marcuzzi svela il suo segreto A pochi giorni dalla

Moby Prince - il presidente dellla commissione d’inchiesta Lai : “Ora le Procure possono approfondire molti elementi nuovi” : A 27 anni dal disastro del Moby Prince , in cui persero la vita 140 dei 141 passeggeri a bordo del traghetto partito da pochi minuti dal porto di Livorno e entrato in collisione con la petroliera Agip Abruzzo la sera del 10 aprile 1991, i familiari delle vittime chiedono alla magistratura di riaprire un’indagine, visti i risultati della commissione d’inchiesta del Senato che per due anni ha lavorato per chiarire vari aspetti della ...

Chiusa la causa legale tra Lana Del Rey e i Radiohead per Get Free - la rivincita della cantante : “Ora posso cantarla quanto voglio” (video) : La causa legale tra Lana Del Rey e i Radiohead è ufficialmente Chiusa! Ad annunciarlo, proprio la cantautrice statunitense durante il suo set live al Lollapalooza in Brasile. Lana Del Rey è apparsa sul palco del Festival brasiliano e tra le canzoni proposte, anche Get Free, brano che nei mesi scorsi è stato preso di mira per l'accusa di plagio di una canzone dei Radiohead, Creep. La band, infatti, aveva accusato Lana Del Rey per violazione di ...