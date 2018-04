Operazione Primavera Nolana | 32 arrestati per spaccio di droga | ecco i nomi

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Gli uomini del commissariato di Napoli all'alba del 18 aprile 2018 hanno tratto in arresto 32 soggetti nel nolano, tra cui cinque donne, dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Glisono ritenuti appartenenti ad un'associazione criminale specializzata nel traffico e nellodi sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina ed hashish. Sono 18 le persone colpite da misura cautelare in carcere, altre 14 sono state poste in detenzione domiciliare. L'Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato di Napoli, insieme al personale specializzato della sezione criminalita' organizzata della squadra mobile, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia. Più di due anni di verifiche, intercettazioni ed appostamenti che hanno portato al sequestro ...