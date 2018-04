Omicidio ad Adrano | Librino piange la vittima Giuseppe Dainotti

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Sono ancora poco nitidi i dettagli dell'avvenuto nelle scorse ore ad, nel Catanese. Il corpo di un giovane è stato rinvenuto lungo la strada statale 284 che collega Paternò a Bronte e che, spesso, viene rinominata come la strada maledetta per via dei numerosi incidenti stradali che si verificano in quel tratto. Questa volta, però, nessunadi un sinistro ma bersaglio, forse, di un agguato VIDEO. Erano da poco trascorse le sette del mattino quando il giovane,, 25enne Catanese, residente nel quartiere, è stato rinvenuto privo di vita all'interno di un autolavaggio, vicino allo stadio dell'Etna di. I dettagli dell'Il corpo, ormai privo di vita di, è stato trovato incappucciato e senza documenti. E' per tale ragione che, per diverse ore, gli inquirenti hanno lavorato per cercare di risalire all'identita' ...