Nuovo stadio | la delibera arriva in Consiglio Comunale

Un Nuovo stadio per la città : si inaugura una nuova era nei rapporti tra Comune di Crotone e Crotone Calcio : Erano presenti alla riunione con il sindaco Ugo Pugliese, l'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda, l'assessore all'Urbanistica Salvatore De Luca, il dirigente del Settore IV Ing. Giuseppe Germinara, ...

Cagliari - altro passo verso Nuovo stadio scelto progetto 'Sportium' : Cagliari - Qualcosa inizia a muoversi. Il Cagliari Calcio ha individuato nel consorzio 'Sportium' il candidato per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo stadio. Gli altri due progetti ...

Stadio Cagliari - scelto ufficialmente il consorzio che si occuperà della progettazione del Nuovo impianto [FOTO e VIDEO] : 1/7 nuovo Stadio Cagliari ...

Serie A Cagliari - scelto il progetto Sportium per il Nuovo stadio : ... iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, dello statunitense David Manica , archistar che ha messo la sua firma sui progetti di stadi e arene in tutto il mondo. Tra i suoi lavori anche il nuovo ...

Serie A Cagliari - per il Nuovo stadio scelto il progetto Sportium : ... iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, dello statunitense David Manica , archistar che ha messo la sua firma sui progetti di stadi e arene in tutto il mondo. Tra i suoi lavori anche il nuovo ...

Il Cagliari ha scelto definitivamente il progetto per il Nuovo stadio : La società ha individuato nel consorzio Sportium il candidato per la progettazione definitiva della nuova casa dei rossoblu. Inizia ora una fase di approfondimento. L'articolo Il Cagliari ha scelto definitivamente il progetto per il nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sportium farà Nuovo stadio Cagliari : ANSA, - Cagliari, 16 APR - Il Cagliari ha scelto il progetto dello stadio del futuro: la corsa a tre delle ultime proposte rimaste in gara è stata vinta dal consorzio Sportium. Gli altri due progetti ...

Nuovo stadio Roma - il Codacons ricorre al Tar : «Gli atti sono illegittimi» : L'associazione ha proposto ricorso al Tar, chiedendo l'annullamento degli atti «alla luce sia di evidenti profili di illegittimità, sia dei costi a carico della collettività». L'articolo Nuovo stadio Roma, il Codacons ricorre al Tar: «Gli atti sono illegittimi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Everton - il Nuovo stadio è... un plagio : copiata la curva dell'impianto di Dortmund - : Chi l'ha detto che i tifosi più caldi del mondo sono in Premier League? Non è un mistero che la curva più grande d'Europa, e più calorosa, abbia sede a Dortmund, nell'immenso Signal Iduna Park, la casa del Borussia, dove trovano posto 25.000 ...

Sala : “L’Inter vuole restare a San Siro - il Milan pensa ad un Nuovo stadio” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala spinge per un San Siro condiviso, ma è pronto ad ogni soluzione. L'articolo Sala: “L’Inter vuole restare a San Siro, il Milan pensa ad un nuovo stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Problema sponsor per il Nuovo stadio : il Tottenham si sente una big : LONDRA - La clamorosa sconfitta di Wembley contro la Juventus sembra avere lasciato strascichi indiretti in casa Tottenham , dove erano tutti convinti di poter raggiungere i quarti di Champions League ...

Artisti - comici e vip in campo a Lesmo per l'inaugurazione del Nuovo stadio - e anche per solidarietà - : Una domenica all'insegna dell'uguaglianza. È tutto pronto per la grande festa targata Ac Lesmo in programma per domenica 11 marzo che si terrà nel nuovo stadio comunale di via Petrarca 2 Una domenica ...

Successo della prova a banco del motore Zefiro 40 : sarà il secondo stadio del Nuovo lanciatore europeo VEGA C : Quattro settimane di preparazione, 20 tecnici e operatori specializzati coinvolti, oltre 500 misurazioni registrate attraverso i sensori durante i 92 secondi di accensione che sono serviti a bruciare 36 tonnellate di propellente solido e che hanno generano una spinta 4 volte superiore alla potenza massima del motore di un moderno aereo da trasporto passeggeri. Il test del motore Zefiro 40, che si è concluso con Successo nei giorni scorsi in ...

Liverpool - ricavi in crescita nel 2017 grazie a stadio e tv : bilancio di Nuovo in utile : Continua a crescere il fatturato del Liverpool, spinto dai ricavi da diritti tv e dai ricavi da stadio L'articolo Liverpool, ricavi in crescita nel 2017 grazie a stadio e tv: bilancio di nuovo in utile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.