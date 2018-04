Nuovo evento GTA Online al 18 aprile | contenuti inediti per il titolo Rockstar

Milano : arriva “THAT’S MOBILITY” - un Nuovo evento B2B dedicato alla mobilità elettrica : Reed Exhibitions Italia, in partnership con l’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, lancia “THAT’S MOBILITY”, un nuovo evento B2B dedicato alla mobilità sostenibile che si svolgerà dal 25 al 26 settembre 2018 presso il Centro Congressi di Fiera Milano. Una Conference&Exhibition che nasce dal know how e dall’esperienza di THAT’S SMART, l’area dedicata alle tecnologie elettriche per l’efficienza energetica all’interno di MCE – ...

Il concerto "La musica del cuore" Prossimamente al CasaliNuovo l'evento di Consolidal e Uici - InfoOggi.it : ... tesa a valorizzare i talenti locali e regionali, a dimostrazione che i valori nostrani, in particolare della gioventù calabrese, sono in grado di offrire spettacoli di grande rilievo e ...

Un Nuovo Splinter Cell confermato dall'evento di Ghost Recon Wildlands? : I rumor riguardanti il possibile ritorno in grande stile di Sam Fisher e della serie Splinter Cell si susseguono da ormai una manciata di mesi e la recente apparizione del personaggio all'interno di Ghost Recon: Wildlands potrebbe, secondo alcuni, aver posto le basi per un vero e proprio nuovo capitolo dell'apprezzata serie stealth di Ubisoft.Dopo aver completato la missione legata a Sam Fisher all'interno di Ghost Recon Wildlands ci troviamo di ...

Nuovo evento GTA Online fino al 16 aprile - i dettagli : Un universo ludico che non dorme mai quello di GTA Online, la componente in rete dell'ultimo capitolo della fortunata saga Rockstar, record di incassi per quanto concerne un'opera videoludica e, molto più in generale, di intrattenimento. Stando infatti a quanto trapelato nei giorni scorsi, il titolo è stato capace di essere di fatto il prodotto più redditizio di sempre nell'ambito dei videogiochi, con oltre novanta milioni di copie vendute nei ...

Tiziano Ferro in concerto a Milano per un evento privato - in attesa del Nuovo tour : Tiziano Ferro in concerto a Milano sabato 7 aprile per un esclusivo evento privato Folletto. In occasione dell'80esimo anniversario dalla sua fondazione, il brand Folletto ha organizzato uno speciale evento a Milano per festeggiare con alcuni dei suoi migliori rappresentanti. Tiziano Ferro in concerto a Milano si è esibito in qualità di superospite della serata di festeggiamenti. L'evento si è tenuto al Teatro della Luna e ha visto l'artista ...

Juventus in campo di Nuovo contro il Real Madrid? Ah no era il Benevento : solo individualità ed episodi per Allegri - squadra di De Zerbi fantastica [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Nuovo evento a tempo limitato per PUBG - i dettagli : Tante, tantissime, forse anche troppe le ore investite dagli utenti in PUBG, PlayerUnknown Battleground, lo sparatutto dalle tinte survival targato Bluehole che nell'ultimo anno ha senza ombra di dubbito calamitato le attenzioni dell'utenza PC, con un successo che gli ha permesso di sdoganare anche nell'ambito console, approdando sull'ammiraglia di casa Microsoft, Xbox One. Il merito è ovviamente di una formula più che collaudata, che riesce ...

Blizzard anticipa un Nuovo evento Uprising per Overwatch : Ormai lo sappiamo, quando Blizzard vuole svelare qualcosa di nuovo per Overwatch, l'annuncio è sempre preceduto da una serie di indizi pubblicati sul profilo Twitter ufficiale del gioco. Come riporta VG24/7, nella giornata di ieri è apparso un misterioso messaggio che fa riferimento all'operazione King's Row Uprising, quello che è probabilmente il nuovo evento di Overwatch in arrivo il prossimo 10 aprile.Anche questo evento dovrebbe essere ...

E' caccia a Mew nel Nuovo evento ricerca di Pokémon GO : Pokemon GO Si schiudono uova a Pokémon GO con l'evento di Pasqua Tech Jurassic World Alive, dinosauri nel mondo reale come Pokémon GO Pokemon GO I Pokémon prendono vita nel 'documentario' che celebra ...

Stasera inizia un Nuovo evento di Pokémon GO a tema Uova : Il team di Pokémon Go annuncia un nuovo evento che prenderà il via Stasera alle ore 20:00 e che durerà per una decina di giorni. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Stasera inizia un nuovo evento di Pokémon GO a tema Uova proviene da TuttoAndroid.

Guida Fortnite : come trovare il tesoro delle Spiagge Snob nel Nuovo evento : Fortnite con l'ultimo aggiornamento ha lanciato la nuova sfida settimanale ma non solo: "La Battaglia reale si fa più rumorosa con l’ultima MAT, e più rovente con la nuova skin Burnout. Abbiamo deciso di puntare alle prestazioni e al miglioramento della qualità della vita, cercando di risolvere molte delle piccole questioni che sono venute a galla nelle ultime patch. Abbiamo visto i vostri enormi percorsi per Hoverboard e siamo felici di vedere ...

“Ecco il Nuovo Royal Baby” : sesso e nome del terzo figlio di Kate Middleton e William. I dettagli del lieto evento che sta appassionando il Regno Unito : Ancora un mese al grande evento, quello che ogni suddito britannico degno di questo nome attende ormai trepidante. Fra una trentina di giorni, infatti, verrà alla luce il Royal Baby numero tre, allargando così ulteriormente la famiglia più seguita, spiata e chiacchierata del Regno Unito. Proprio perché siamo in Gran Bretagna, nazione dove pronostici e azzardo sono all’ordine del giorno non solo quando si parla di sport, è già ...