Nuovi rialzi a Wall Street | le trimestrali tengono ancora banco

Tasse auto - in Italia un salasso da 73 mld : tra i più alti della UE. Timori per rialzi con Nuovi test CO2 : ROMA - Dall'Iva alle Tasse di registrazione, dal bollo ai pedaggi alle accise, l'Italia è ai primi posti nell'Ue a 15 paesi per carico fiscale sull' auto con 73 mld nel...