Nuovi bandi 2018 | 1303 funzionari ministeriali a tempo indeterminato | ecco dove

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) In gazzetta Ufficiale in queste settimane sono stati pubblicati diversitra cui quello indetto dal MIUR a 253 posti dio giuridico -amministrativo contabile e quelli del MEFi posti a disposizione sono 400. In ultimo ieri sono stati pubblicati iper 510amministrativo-tributari, 120tecnici e 20 esperti in analisi statistico economiche. Tali concorsi indetti dal'Agenzia delle Entrate scadono il 17 maggio. Vediamo quindi i requisiti per l’accesso al concorsone per 650, in base agli specifici profili e i termini di scadenza di quelli del MEF e del MIUR. Concorsi peral MEF e al MIUR: a maggio scadono le candidature Il MIUR ha indetto un bando per assumere 253giuridico -amministrativo contabile.però che in questo caso non è richiesta una laurea specifica. La domanda scade il 29 aprile. Il 29 ...