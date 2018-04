Nuove immagini di Spider-Man PS4 ci mostrano un look inedito per Shocker

Naruto to Boruto Shinobi Striker mostra Sarada e Mitsuki in Nuove immagini : Bandai Namco aveva svelato, pochi giorni fa, due nuovi personaggi giocabili per Naruto to Boruto Shinobi Striker, il nuovo videogioco ispirato all'opera di Masashi Kishimoto, Naruto, e al suo sequel, Boruto: Naruto Next Generations, supervisionato dal sensei e realizzato da Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi. Sono stati rilasciati nuovi screenshot per i personaggi giocabili recentemente confermati, ovvero Sarada Uchiha e Mitsuki, insieme al nuovo ...

Shenmue I e II : Nuove immagini in 1080p mostrano i miglioramenti grafici : Pochi giorni fa, Sega ha annunciato le versioni remaster di Shenmue I e II per PS4, Xbox One e PC, rilasciando anche una piccola serie di screenshot. Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo che la divisione giapponese della compagnia ha condiviso delle ulteriori immagini dedicate alla collection. Le immagini in questione, mostrano la qualità migliorata che spinge la risoluzione fino a 1080p, rendendo il gioco decisamente più ...

Motorola Moto E5 e E5 Plus svelati in Nuove immagini : le caratteristiche : svelati in immagini render in alta definizione i prossimi smartphone economici Morotola Moto E5 e Moto E5 Plus nelle loro varie colorazioni: i dettagli.Oggi sono stati svelati i nuovi Motorola Moto E5 e E5 Plus, almeno dal punto di vista del design, grazie a una serie di immagini render in alta definizione che non lasciano più nulla all’immaginazione.Sapevamo che entrambi gli smartphone sarebbero usciti nella colorazione Blu luce (chiaro), ...

I Motorola Moto E5 e Moto E5 Plus si mostrano in Nuove immagini leaked : Alcune nuove immagini leaked dei Motorola Moto E5 e Moto E5 Plus ci suggeriscono che i due smartphone dovrebbero vantare un design quasi identico L'articolo I Motorola Moto E5 e Moto E5 Plus si mostrano in nuove immagini leaked proviene da TuttoAndroid.

Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime informazioni su Honor 10 Pro : Scopriamo Nuove immagini di LG G7 ThinQ, nascosto in alcuni case decisamente ingombranti, OnePlus 6, nascosto sotto al fratello OnePlus 5T. Per la prima volta invece parliamo di Honor 10 Pro e della sua tripla fotocamera posteriore. L'articolo Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime informazioni su Honor 10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Il reboot di System Shock torna a mostrarsi in Nuove immagini : Mentre nel mese di febbraio di quest'anno gli sviluppatori di Nightdive Studios avevano confermato "in pausa" i lavori sul reboot di System Shock, ecco che arrivano novità sul gioco.Sapevamo già che il titolo è previsto in uscita entro due anni, ma ora, con un aggiornamento comparso sulla pagina Kickstarter di System Shock, possiamo dare un nuovo sguardo al reboot grazie alle immagini condivise dallo studio di sviluppo. Inoltre, il team ha ...

One Piece World Seeker : annunciati nuovi personaggi e pubblicate Nuove immagini che mostrano ambientazioni e NPC : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi che il Germa 66 e la Vinsmoke Family saranno presenti come personaggi in One Piece World Seeker e, inoltre, sono state condivise delle nuove immagini dedicate al gioco.Il Germa 66 e la Vinsmoke Family approdano su Jail Island! Ichiji, il fratello più vecchio dei Vinsmoke è un combattente che usa il potere del Fuoco. Niji, lancia attacchi velocissimi ricoprendosi il corpo con l'elettricità. Yonji, ...

Nuove immagini per One Piece World Seeker - focus su personaggi e ambientazione : Bandai Namco ha rilasciato Nuove immagini per One Piece World Seeker, il videogioco ispirato al manga di Eiichiro Oda e all’adattamento anime della Toei Animation. I nuovi screenshot si focalizzano sull’ambientazione e sui personaggi del gioco, divisi tra qualche NPC e qualche storico comprimario dell’opera. Vediamo insieme tutte le Nuove immagini. Vediamo, infatti, Monkey D. Rufy fronteggiare Rob Lucci, che dovrebbe essere a ...

LG G7 ThinQ si mostra in Nuove immagini dal vivo e primo Benchmark : Le nuove foto dal vivo del prossimo LG G7 ThinQ rivelano che sta arrivando un potente smartphone con sistema operativo Android: i dettagli e il Benchmark.Siamo ormai certi che il prossimo smartphone android di punta di LG sarà il modello G7 ThinQ, dove ThinQ sta a significare che il dispositivo mobile sfrutterà l’intelligenza artificiale.LG G7 ThinQ: le ultime informazioni e immagini dal vivoSi prevede che LG G7 ThinQ utilizzerà un display ...

LG G7 ThinQ si mostra in Nuove immagini dal vivo e primo Benchmark : Le nuove foto dal vivo del prossimo LG G7 ThinQ rivelano che sta arrivando un potente smartphone con sistema operativo Android: i dettagli e il Benchmark.Siamo ormai certi che il prossimo smartphone android di punta di LG sarà il modello G7 ThinQ, dove ThinQ sta a significare che il dispositivo mobile sfrutterà l’intelligenza artificiale.LG G7 ThinQ: le ultime informazioni e immagini dal vivoSi prevede che LG G7 ThinQ utilizzerà un display ...

LG G7 ThinQ si mostra in Nuove immagini dal vivo e Benchmark : Le nuove foto dal vivo del prossimo LG G7 ThinQ rivelano che sta arrivando un potente smartphone con sistema operativo Android: i dettagli e il Benchmark.Siamo ormai certi che il prossimo smartphone android di punta di LG sarà il modello G7 ThinQ, dove ThinQ sta a significare che il dispositivo mobile sfrutterà l’intelligenza artificiale.LG G7 ThinQ: le ultime informazioni e immagini dal vivoSi prevede che LG G7 ThinQ utilizzerà un display ...

LG G7 ThinQ si mostra in Nuove immagini dal vivo e primo benchmark : Le nuove foto dal vivo del prossimo LG G7 ThinQ rivelano che sta arrivando un potente smartphone con sistema operativo Android: i dettagli e il benchmark.Siamo ormai certi che il prossimo smartphone android di punta di LG sarà il modello G7 ThinQ, dove ThinQ sta a significare che il dispositivo mobile sfrutterà l’intelligenza artificiale.LG G7 ThinQ: le ultime informazioni e immagini dal vivoSi prevede che LG G7 ThinQ utilizzerà un display ...

Meizu 15 e 15 Plus Nuove immagini dal vivo e dettagli definitivi : I prossimi smartphone top di gamma commemorativi dei 15 anni di attività, Meizu 15 e 15 Plus, si mostrano in nuove immagini dal vivo: i dettagli ormai definitivi.Nel 2018 Meizu, azienda cinese che vende i suoi prodotti anche da noi in Italia, festeggia i primi 15 anni di attività nel mercato degli smartphone, e lo vuole fare presentando due nuovo dispositivi destinati alla fascia alta del mercato.Stiamo parlando del Meizu 15 e 15 Plus, dove ...

Nuove - belissime immagini per Project Lambda - il remake in Unreal Engine 4 di Half-Life : I lavori su Project Lambda, il progetto fanmade che ha come obiettivo quello di ricreare il primo Half-Life con l'Unreal Engine 4 procedono a gonfie vele, almeno stando ai bellissimi screenshot pubblicati da SilverTM che mostrano le ambientazioni dello storico titolo di Valve riprodotte con il motore grafico di Epic.Come riporta DSO Gaming il team sta valutando di realizzare un remake di Half-Life 2 una volta completato lo sviluppo di Project ...