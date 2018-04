Nuova sentenza Cassazione condanna gli infedeli a risarcire il partner

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Da quando è nato internet, in primis le chat di incontri e successivamente i social network, l'infedelta' nelle coppie è aumentata vertiginosamente. Ciò è dovuto alla facilita' con cui si può più facilmente venire in contatto con altre persone che nella vita reale forse non si sarebbero mai incontrate. Da oggi, però, anche l'infedelta' sul web verra' punita e senza possibilita' di appello. La #Corte diha recentemente dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo infedele riguardo l'assegno di mantenimento alla moglie. La decisione dellaL'uomo, dopo aver instaurato dei rapporti extraconiugali, è arrivato fino allaper cercare di annullare le pretese della moglie. La Corte d'Appello lo avevato ala moglie con un assegno mensile di 600 Euro, in quanto ritenuto colpevole di tradimento online. L'uomo aveva invece richiesto che ...