Nuoto | Alessandro Miressi pronto a raccogliere l’eredità di Filippo Magnini? I margini di

(Di mercoledì 18 aprile 2018) “Volevo chiedere scusa al mio allenatore Claudio Rossetto, questo è un fuoriprogramma. Penso che certe scelte bisogna prenderle da solo. E’ un po’ di giorni che ci penso, comunque io spero di aver dato qualcosa a questo sport. E voglio ringraziare tutti quanti perché negli ultimi 27 anni ho dato tutto al. In questo momento della mia vita voglio smettere di gareggiare e quindi oggi do l’addio al mondo del“. Era il 2 dicembre 2017 e con queste parole chediede ufficialmente addio all’attività agonistica dopo l’ultimo 200 stile libero della sua carriera, nel corso degli Assoluti invernali a Riccione. Una carriera conclusa con due titoli mondiali in vasca lunga nei 100 stile libero ed un’infinità di successi continentali da far rabbrividire. A distanza di alcuni mesi, l’Italia è in cerca dell’erede o di chi, potenzialmente, possa ...