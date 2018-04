Nucleare | le acque contaminate dell’Itrec? Potrebbero finire in un impianto già

ilfattoquotidiano

: RT @GhitaIacono: #Napoli, #sottomarino nucleare #Usa era in porto a marzo, in acque denuclearizzate. #DeMagistris: “Non accada più”. Ha p… - NonUnodiMeno : RT @GhitaIacono: #Napoli, #sottomarino nucleare #Usa era in porto a marzo, in acque denuclearizzate. #DeMagistris: “Non accada più”. Ha p… - dukana2 : RT @GhitaIacono: #Napoli, #sottomarino nucleare #Usa era in porto a marzo, in acque denuclearizzate. #DeMagistris: “Non accada più”. Ha p… - ribelle51 : RT @GhitaIacono: #Napoli, #sottomarino nucleare #Usa era in porto a marzo, in acque denuclearizzate. #DeMagistris: “Non accada più”. Ha p… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Per depurare leda cromo e trielina dell’area Itrec di Rotondella “non mi sento di poter né confermare né escludere Tecnoparco”. Lo dice, a ilfattoquotidiano.it, il responsabile Dismissione impianti di Sogin Emanuele Fontani. L’azienda di stato gestisce dal 2003 il decommissioning del sitolucano, dove il 13 aprile la Procura ha sequestrato le tre vasche per la raccolta delle. Contestualmente, è stato previsto l’obbligo di trattare i liquidi contaminati prima dello scarico in mare, ma su chi lo farà ancora non ci sono ancora dati certi. La risposta della Sogin non tranquillizza però i timori degli ambientalisti: il loro pensiero, infatti, era andato subito proprio alla Tecnoparco, azienda situata vicino a Itrec, ma finita sul banco degli imputati nel processo Petrolgate per un presunto traffico illecito di rifiuti. Nell’...