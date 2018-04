' Novichok' prodotto e brevettato da Usa

Ex spia russa avvelenata - l’esperto di armi chimiche : “L’agente nervino Novichok creato e prodotto a 1000 km da Mosca” : Il Novichok, l’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa Sergei Skripal e a sua figlia Yulia, è stato creato e prodotto solo a Shikhany, una cittadina russa a quasi 1000 km da Mosca. È questo il parere di Hamish de Bretton-Gordon, un esperto di armi chimiche interpellato dal Guardian, che spiega come nella cittadina ci fosse un importante centro di ricerca scientifica e chimica citato anche in un report che, diversi anni ...