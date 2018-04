optimaitalia

: Notifiche ad alta priorità su #WhatsApp: la novità dell'ultima beta 2.18.117 - OptiMagazine : Notifiche ad alta priorità su #WhatsApp: la novità dell'ultima beta 2.18.117 - xrauhled : RT @shwrlophead: Me: ma perché faccio audio così lunghi uff Me mentre fa un audio: [sta zitta dieci secondi per esordire con SCUSA STAVO GU… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Il più recente aggiornamentoper Android alla2.18.117, secondo quanto riportato da 'WWAInfo', sembra aver introdotto il sistema diad, in modo da renderle da subito visibili nella parte superiore dello schermo in una sorta di anteprima che resterà lì bloccata fino a che non ne prenderete diretta visione, esplodendo la relativa finestra. La feature può essere abilitata, da chi deciderà di installare ladi cui sopra (vi si può prendere parte anche in questo momento, direttamente dal Play Store), sia per le chat singole che per i gruppi privati, direttamente all'interno delle impostazioni relative alla voce ''.L'opzione risulta disponibile per tutti quelli che provvederanno ad installare l'aggiornamentoche porta i programmaalla versione 2.18.117, con compatibilità accertata a bordo dei dispositivi Android 5.0 o ...