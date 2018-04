Non saremo mai alternativa credibile ai 5 Stelle se continuiamo a ironizzare sui titoli

Champions League - Valverde : "Non saremo presuntuosi. Busquets da valutare" : Ai microfoni di Premium Sport, il tecnico blaugrana ha escluso il pericolo di sottovalutare la sfida contro i giallorossi. "Conosciamo la loro forza, siamo coscienti che domani faranno di tutto per ...

Governo - Salvini : "Non saremo subalterni a nessuno" : "Il mio obiettivo è andare al Governo, per trasformare in fatti le idee che gli italiani hanno appoggiato e votato, dalla tassa unica al 15% all'abolizione della legge Fornero, dalla legittima difesa all'espulsione dei clandestini". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, sottolineando che "siamo disposti a dialogare con tutti ma non saremo subalterni a nessuno, visto che il centrodestra è la coalizione più votata dagli italiani".

I Ministri al Mattino : 'Fidatevi di noi - Non saremo mai alla moda' : Sono passati dodici anni dal loro esordio, autoprodotto, 'I soldi sono finiti', e con la velocità tipica di questi tempi si possono già considerare dei veterani del mercato musicale italiano: i ...

Aeroporto. Bombino "Se Non reagiamo - saremo destinati a scomparire" : ... perplessità che, peraltro, non sono sfuggite al "Comitato Pro Aeroporto", più volte portate all'attenzione della cittadinanza, ma che altrettante volte hanno registrato l'assenza della politica. La ...

"Mai con i 5 Stelle" - popolo Pd Non ci sta : "Saremo opposizione" : 'La linea politica - dice - la decidiamo noi elettori'. 'Nasco democratica, non morirò grillina. Mai' , afferma decisa Marta, seguita da Rosy, che in caso di un accordo con i Cinquestelle promette: '...

F1 - Test Barcellona 2018 : la Ferrari Non guarda al giro secco. Sebastian Vettel : “Saremo vicini alle Mercedes” : La Ferrari non ha cercato il giro veloce, ma la giusta dimensione sul passo gara oggi nei Test di Barcellona. Lo sa bene Sebastian Vettel, che a MotorSport.com ha dichiarato: “Abbiamo il polso della situazione, capiamo come reagisce la macchina, ma è necessario percorrere più chilometri per capire tante altre cose della vettura. Siamo ai primi chilometri con una monoposto nuova, quindi tutti sono eccitati. Dispiace non poter girare come ...

Napoli blindata per Forza Nuova I centri sociali : Non ci saremo : Due appuntamenti in meno di tre ore. Un tour del force in Campania, quello del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, che arriva oggi a Napoli per tenere due comizi: il primo a Giugliano, a mezzogiorno;...

