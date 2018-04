Non è Nip GF | dove abbiamo visto Alessia

Grande Fratello Nip - Aida Nizar arriva tardi : Barbara D'Urso Non la fa entrare nella casa : Al Grande Fratello di Barbara D'Urso ha fatto irruzione come uno tsunami la spagnola Aida Nizar , subito allo scontro con l'opinionista Cristiano Malgioglio .

Grande Fratello Nip : ecco i concorrenti dell’edizione numero 15. Non sono tutti sconosciuti : chi entra nella casa di Cinecittà : Manca pochissimo al debutto del Grande Fratello 2018. L’edizione numero 15 sarà all’insegna della tradizione e dell’innovazione: ci saranno 106 telecamere di cui 96 robotizzate, gestite dal regista con joystick. Una novità assoluta nel mondo per questo reality. Il Grande Fratello si potrà seguire in streaming con una doppia regia, ci sarà il live blogging, le puntate di datytime, di prime time e video e otto puntate in ...

"Mia madre è paralizzata dalla notte in Piazza San Carlo. Non può abbracciare i suoi nipoti e Non vuole sapere nulla" : "Li hanno presi? Davvero? Sono contento, ma i nostri occhi, tutte le nostre energie, la nostra vita, è proiettata sull'aiutare mia madre". Perché la signora Marisa è tetraplegica dalla notte in Piazza San Carlo, quando la folla in fuga la schiacciò, procurandole una lesione che l'ha resa invalida. A parlare in un'intervista a La Stampa è il figlio che racconta la vita della sua famiglia dopo quel terribile ...

La Nonnina lo accoglie a casa - il nipote la picchia e la deruba senza pietà : Aveva accolto il nipote a casa sua, ma la sua generosità non era stata ricambiata dal ragazzo. Anzi. Il 25enne, con problemi di droga, è stato arrestato martedì dai carabinieri di Milano con l’accusa...

Grande Fratello NIP 2018 concorrenti e cast completo edizione Non famosi : Vogliamo aggiornarvi sui concorrenti e sul cast completo del Grande Fratello NIP 2018, ma prima di scoprire chi ci sarà nell'edizione dei non famosi, e in attesa del ritorno della versione classica del reality show, c'è una notizia che rischia di far slittare l'inizio del programma: per ora, infatti, nella Casa sono entrati i ladri e hanno portato via parte dell'arredamento. Con molta probabilità tutto verrà ripristinato in tempo per martedì 17 ...

Le prime foto del nipote di Maradona : è tutto il Nonno : E' un nonno pazzo d'amore Diego Armando Maradona. Quattro giorni fa, proprio in occasione del giorno di Pasqua, è venuto alla luce il

'Mio nipote è meraviglioso' : Nonno Diego Maradona pazzo del suo Dieguito : Ha occhi neri e capelli già foltissimi come il padre , Diego Maradona Jr., e il nonno, il Pibe de Oro , il miglior giocatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Appena nato, in Dieguito si ...

Maradona : 'E' nato mio nipote - me lo godrò come Non ho fatto con Diego Jr' : Diego Armando Maradona ha un altro nipote. Dopo Benjamin, nato dall'unione di sua figlia Giannina con l'attaccante ora al Man City Sergio Aguero, oggi è nato Diego Matias, primogenito di Diego ...

“Ilary è furiosa”. Gf Nip : guerra aperta con la D’Urso. Tra le due conduttrici è scoppiato il caos e la Blasi Non sta di certo a guardare : “Quel gesto di Barbara è gravissimo” : Il Grande Fratello Nip è alle porte. Dopo un periodo di pausa, grazie anche al successo delle due stagioni Vip, il reality è prono a tornare nelle case degli italiani. La conduttrice, ormai si sa, sarà Barbara D’Urso che sta vivendo un periodo decisamente fortunato. Ora però qualcosa sta andando storto, o meglio qualcosa sta creando dei dissapori non da poco. Infatti Carmelita con il suo classico stile esuberante sta mettendo tutte le ...

“Davanti alla figlia…”. Italia - orrore in villetta. Il Nonno entra a casa ed è choc : la nipotina - trovata con lividi ed ecchimosi - ha assistito a tutto : Tragedia in provincia di Mantova. La notizia ha sconvolto la comunità della città lombarda e nel gito di poche ore è stata ripresa dai maggiori quotidiani nazionali. Una storia che, purtroppo, vede coinvolta in prima persona anche una bambina di sei anni. Una coppia di Pegognaga si è suicidata impiccandosi con una corda alle scale interne dell’appartamento nel quale viveva. Il tutto, sembrerebbe avvenuto proprio davanti alla ...

Eredità contesa - Nonna minaccia i nipoti : 'Ho una pistola - vi ammazzo' Video : Una vicenda da parenti serpenti si è consumata alla periferia di #genova. Un'eredita' contesa la causa della querelle scoppiata tra nonni e nipoti in via Ratto a Pra'. Nella circostanza [Video] un’anziana coppia ha messo da parte gli affetti familiari per mettere le mani sui soldi del figlio. Tutto è iniziato due anni fa in to alla morte dell’uomo con precedenti penali a carico. I figli scoprono che il padre ha lasciato duecentomila euro su un ...

Genova - minacciano di morte i nipoti per l’eredità : arrestati Nonni ultraottantenni : La nonna avrebbe minacciato i nipoti confidando di avere una pistola, sono scattate le verifiche e si è scoperto che era del defunto figlio e padre dei ragazzi, già condannato per rapina: la magistratura ora vuole scoprire la provenienza dei soldi contesi.Continua a leggere

Il Nonno di Cook festeggia la scommessa vinta grazie al nipote : tutti i parenti che hanno sbancato : Quattro anni di attesa avranno reso probabilmente questo successo ancora più dolce. Stiamo parlando di Trevor Burlingham, nonno di Lewis Cook, che ha potuto finalmente festeggiare e ritirare una ...

Inghilterra - il Nonno di Cook vince 20mila euro scommettendo sul nipote : Anche se nel 2014 il diciottenne Lewis Cook era solo ai margini della prima squadra del Leeds, il nonno Trevor Burlingham era sicuro che un giorno sarebbe arrivato in Nazionale. Così ha puntato 500 ...