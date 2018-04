“Non ci credo” Il mistero dietro la “coppia più bella del web” | chi li incontra si ferma

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 aprile 2018) “Che fortunato, ti sei trovato proprio una ragazza stupenda”, “non sai quanto invidio, devi essere orgoglioso”. E via, su questa falsariga, ogni volta che questo giovane esce di casa per andare a fare unapasseggiata insieme a lei, la fidanzata dei sogni, quella capace di attirare le attenzioni di amici e conoscenti ogni volta che la coppia viene avvistata in libera uscita. Puntualmente, però, il povero Ameen si trova a ringraziare a testa bassa per poi spiegare la verità, ben diversa da quella che si potrebbe immaginare. Sì perché quella al suo fianco non è una nuova fiamma da sfoggiare (ci si perdoni il termine) orgoglioso in pubblico, bensì la madre Shimmi Munshi, 41 anni riportati sulla carta d’identità ma ai quali tutti si rifiutano di credere, stregati da quel look giovanile che le toglie almeno una decina di primavere, se non di più. E ...