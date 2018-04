Non cerco ragazze grasse | bufera su annuncio lavoro

Brindisi - l’annuncio di lavoro di un pasticciere : “Non cerco ragazze grasse”. Bufera sui social. E lui si scusa : “cerco personale con reale voglia di far parte di un progetto lavorativo che ci porti ad essere i numeri uno, cerco esperienza ma soprattutto professionalità. Non cerco ragazze grasse. La bella presenza è richiesta ma non del tutto importante”. L’annuncio di lavoro per cercare “un’aiuto pasticciere con esperienza e due banconisti/e” è stato pubblicato sul portale Indeed dal titolare della pasticceria Dolci ...

Uomini e Donne - Valentina Autiero : "Cerco un uomo dal carattere forte. La bellezza Non basta" : Valentina Autiero è uno dei volti più noti del Trono Over di Uomini e Donne, nota per la sua "romanità" e per la sua schiettezza nell'esprimere le proprie opinioni. Tanto per cambiare, anche lei, anche se non ai livelli di Tina Cipollari ovviamente, non ha un rapporto sereno con la "collega" Gemma Galgani.Valentina Autiero ha 38 anni e proviene da Anzio. Dopo una frequentazione non andata a buon fine con Nicola, Valentina entrò in ...

Franca Leosini : "Provo compassione per il dolore che provoca uccidere. Non condanno e Non assolvo - cerco di capire più a fondo che posso" : Quando tutte le telecamere sono andate via, lei arriva e comincia a raccontare daccapo: "I colori della cronaca sono colori accesi e non sempre corrispondono alla luminosità delle persone coinvolte, alla luce e all'ombra che le definiscono". Ventiquattro anni fa, Franca Leosini ideò 'Storie maledette' e, da allora, tutti i principali delitti della storia italiana sono stati raccontati dalla sua trasmissione (e da un'altra condotta ...

Bruno Barbieri : "Sono un single incallito - ma vorrei una figlia. Non cerco moglie : le donne vanno e vengono" : "Sono cresciuto circondato da donne e lo vedo quando mi diverto con le mie nipoti, le porto fuori, a fare shopping...i maschi invece giocano solo ai videogiochi. vorrei una bella figlia femmina". A 56 anni, Bruno Barbieri ha poco da rimproverarsi da un punto di vista professionale. Sin da giovane si è speso per la sua carriera, un impegno che lo ha portato a diventare uno degli chef italiani più noti. Qualche rimpianto rimane ...

Cliente Non paga il conto dell'officina - il titolare pubblica un annuncio di lavoro : "Cerco pregiudicato per recupero crediti" : In tempi di crisi le aziende, siano queste piccole, medie o grandi realtà, sono più attente alla gestione dei propri conti. I clienti devono esser soddisfatti per i servizi ricevuti ma, cosa ancor più ...

Serie A Crotone - Zenga : «Sampdoria? Non cerco rivincite» : Crotone - Tuffo indietro nel passato per Walter Zenga , ex allenatore della Sampdoria e oggi alla guida del Crotone : "Per me essere tornato alla Sampdoria è stato fantastico, se non è andata è anche ...