Noemi e gli attacchi di panico | «Ora ne canto» Cosa c' è dietro il testo di Porcellana

Porcellana di Noemi - testo e significato : il brano affronta il tema delicato degli attacchi di panico : testo e significato di “Porcellana”, il nuovo singolo di Noemi estratto dal suo album “La luna”. Il brano affronta la delicata tematica degli attacchi di panico. A maggio poi prenderà il via “La Luna – Tour 2018” della leonessa che la porterà in giro nelle principali città d’Italia. In attesa del Tour 2018, arriva in radio il nuovo singolo di Noemi “Porcellana” Noemi torna in radio da venerdì ...

Annunciati gli ospiti del Concerto del 1° maggio a Taranto - da Emma e Levante a Noemi : Gli ospiti del Concerto del 1° maggio a Taranto sono finalmente ufficiali. Dalla conferenza stampa del 12 aprile, sono infatti emersi i nomi di coloro che saliranno sul palco del Concerto che si terrà nel giorno della Festa dei Lavoratori, in contemporanea a quello storico di Roma. Tra gli artisti resi ufficiali per la manifestazione, spicca il nome di Emma Marrone, presto impegnata con il tour di supporto al nuovo disco di inediti dal quale ...

Porcellana è il nuovo singolo di Noemi - occhi puntati sugli attacchi di panico : audio e testo : Il nuovo singolo di Noemi è Porcellana. Il tema affrontato nel prossimo brano in radio da La luna è quello delicato sugli attacchi di panico, del quale l'artista si è già definita ferrata. Porcellana arriva dopo il Festival di Sanremo 2018, nel quale l'artista si è presentata con Non smettere mai di cercarmi. Già nota la cover del brano, atteso in rotazione radiofonica a partire dal 13 aprile. Queste le parole con le quali Noemi ha ...