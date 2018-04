“No!” Omicidio Marco Vannini | la decisione dei giudici sulla famiglia Ciontoli | le urla

caffeinamagazine

: Omicidio Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Il giudice si è riservato di decidere sull'archiviazione per la presentazion… - Unomattina : Omicidio Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Il giudice si è riservato di decidere sull'archiviazione per la presentazion… - VerdiTaranto : RT @Unomattina: Omicidio Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Il giudice si è riservato di decidere sull'archiviazione per la presentazioni di nuo… - lookatjoe9 : RT @K0oKiE97: Ma chi ha vestito i Bangtan in quel modo? Avevano intenzione di fare un omicidio? No, perché ci state riuscendo alla grande.… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Una condanna che ha fatto gridare di rabbia iri di, deceduto il 18 maggio del 2015 a Ladispoli. A ucciderlo, un colpo di pistola esploso da Antonio, che per quella morte è stato ora condannato a 14 anni. La Prima Corte di Assise ha inoltre punito con 3 anni la moglie di Cintoli, Maria Pezzillo, e i figli Martina e Federico, tutti ritenuti colpevoli dicolposo. Assolta, invece, la fidanzata di Federico, Viola Giorgini, che era accusata di omissione di soccorso. Il Tribunale di Roma ha disposto inoltre una provvisionale di 400mila euro in favore dei genitori di. La sentenza è stata accolta da forti proteste da parte delle molte persone presenti in aula per assistere all’udienza del processo che ha avuto grande eco mediatica. “Vergogna”, “basta con questa giustizia”, ...