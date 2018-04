Neymar ' per il Mondiale sarò in forma'

Neymar : 'Sarò in forma per il Mondiale' : ... il 14 giugno, ha detto che avrà 'abbastanza' tempo per prepararsi unavolta che avrà ricevuto il via libera dei medici: 'Avrò abbastanza tempo per guarire e prepararmi alla Coppa del mondo. L'...

Che successo per il Neymar Jr's Five : ... quello maschile e quello femminile, che andranno in Brasile il 21 luglio presso l'Instituto Projeto Neymar Jr di Praia Grande , San Paolo, per sfidare ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo ...

Real Madrid - sono pronti i 400 milioni di euro per strappare Neymar al Psg : PARIGI - L'indiscrezione iniziò a circolare nella notte del 6 marzo, quando il Psg , nonostante gli investimenti faraonici della scorsa estate, aveva salutato anzitempo la Champions League , sogno ...

Psg - altro titolo per Dani Alves : 38 titoli vinti in carriera - lo celebra l'amico Neymar : Il laterale brasiliano, con la vittoria della Coupe de la Ligue, ha staccato Giggs e Iniesta. Solo Dalghlish gli è davanti

Infortunio Neymar - le condizioni del piede dell’attaccante ad un mese dall’operazione [FOTO] : Infortunio Neymar – L’Infortunio di Neymar è stato pesantissimo per il Psg, non tanto per la Ligue 1 ma sicuramente sì in Champions League e nella gara contro il Real Madrid, il brasiliano costretto all’operazione. Il giocatore brasiliano, per rendere partecipi i propri tifosi sulle proprie condizioni, ha postato su Instagram una storia in cui riprende il proprio piede durante una seduta di fisioterapia. L’aspetto dell’arto non ...

Fissato il prezzo per Salah : costa più di Neymar : Fissato il prezzo per Salah: costa più di Neymar Alla sua prima stagione in Premier Mohamed Salah sta sorprendendo tutti: 28 gol in 31 partite con la maglia del Liverpool per l’egiziano che ora fa gola a mezza Europa. E i Reds, che si sono già visti strappare Coutinho, provano a cautelarsi. Secondo il Sun, […]

Neymar - cinque buone ragioni per lasciare il Psg : Il livello tecnico più basso rispetto alla media degli altri top campionati europei frena inesauribilmente le ambizioni di primeggiare nel mondo , e di vincere il pallone d'oro, del dieci parigino. A ...

Dalla Spagna : il Real Madrid vuole chiudere per Neymar prima del Mondiale : Da qui l'intenzione di chiudere l'accordo prima dell'inizio della Coppa del Mondo, in modo da non condizionare tutto il resto del mercato, anche se Neymar senior considera l'operazione molto ...

Brasile - Tite fa visita a Neymar per capire tempi di recupero : Il ct della nazionale di calcio del Brasile Tite ha fatto visita a Neymar per conoscere i tempi del recupero dell’attaccante verdeoro, recentemente operato al piede. Secondo quanto riportato dal portale “Globoesporte” Tite è stato martedì nel palazzo che Neymar ha nella città di Mangaratiba, sulla costa meridionale di Rio de Janeiro, pochi giorni prima del viaggio che il tecnico farà con la nazionale in Russia per giocare una ...

Neymar-Real Madrid - il padre dell’attaccante allo scoperto : Neymar-Real Madrid, le ultime. Continua a tenere banco il futuro dell’attaccante Neymar, continua voci su un possibile trasferimento al Real Madrid, sarebbe un trasferimento clamoroso. Il padre del calciatore ha deciso di uscire allo scoperto: “Neymar ha già un futuro al Psg, e ha già un presente al Psg”, ha dichiarato ai giornalisti Neymar Santos Sr, presente al Neymar Junior Institute, il centro di beneficenza intitolato ...

Real : As - Nike chiave per arrivo Neymar : ... sarebbe infatti disposta, secondo il quotidiano sportivospagnolo 'As', a finanziare l'affare come strategia per poterpoi mettere il proprio marchio sulla 'camiseta blanca' deicampioni del mondo in ...

'Il Real Madrid ha trovato i soldi per prendere Neymar' : PARIGI - E' infortunato e ne avrà ancora a lungo, ma in casa Psg il protagonista è sempre Neymar . Lo è anche per la stampa spagnola, che continua a insistere su un possibile trasferimento dell'ex ...