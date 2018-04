NetFlix punta su produzioni originali | anche in Italia con tanti nuovi titoli

digital-news

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Se ci fosse stato bisogno di conferme, queste sono arrivate al See what's next, l'evento annuale per svelare l'offerta in arrivo, organizzato questa volta a Roma da. L'internet tvtutto sullenel prossimo futuro, intensificando sforzi e investimenti, destinati ad arrivare nel 2018 a quota 8 miliardi. Nella sola area Emea, che comprende Europa, Medio Oriente e Africa, iprogetti, tra film, serie e documentari, sono il doppio rispetto all'anno passato con 100in lavorazione e 55 già in produzione...