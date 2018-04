Netflix | in arrivo una nuova serie italiana prodotta da Fandango

Stranger Things 3 - ecco il teaser della serie culto in arrivo nel 2019 su Netflix : Stranger Things si trova davanti ad un compito arduo: riuscire ad essere all’altezza delle aspettative dei fan dopo la seconda strepitosa stagione. Stanno iniziando a emergere dettagli sulla prossima stagione della serie di successo di Netflix, tra cui diversi nuovi bocconcini usciti da un evento di PaleyFest di fine marzo. ecco qui il teaser L'articolo Stranger Things 3, ecco il teaser della serie culto in arrivo nel 2019 su Netflix ...

Netflix : nuove serie tv e film in arrivo a marzo : Avete presente il detto «aprile dolce dormire»? Dimenticatelo, perché in questo mese grazie a Netflix non ci sarà tempo per cedere alle lusinghe di Morfeo. Sul fronte delle serie tv, per esempio, si partirà subito il 1° aprile con l’esordio di The Good Place con protagonisti Kristen Bell e Ted Danson: la prima è una giovane donna che muore e finisce per sbaglio nella parte buona dell’aldilà, lui la sua guida nella nuova dimensione. ...

Netflix - ecco le novità in arrivo ad aprile : Il mese di aprile si presenta come ricco di interessanti novità per quanto riguarda il catalogo di Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, punta molto su serie intriganti come Lost in Space e The Alienist, così come sulla versione più golosa dell’acclamata serie di documentari Chef’s Table e tanti nuovi film. ecco tutte le novità in arrivo. Serie tv La casa di carta – seconda parte della prima stagione dal 6 ...

Netflix - in arrivo anche qui le ''storie'' ma serviranno per le anteprime video. Le immagini : Un modo originale per l'azienda leader nello streaming video sempre pronta ad innovare i propri contenuti e i propri servizi. Resta aggiornato sulle ultime offerte Ricevi comodamente via email le ...

Uscite Netflix : tutti i film in arrivo a marzo - Best Movie : Programma al solito ricco di novità quello previsto per la piattaforma in streaming Netflix per il mese di marzo, tra produzioni originali e nuovi titoli a catalogo. E anche se non proprio tutte le ciambelle escono col buco , qui le nostre recensioni di Mute e di The ...

Netflix investirà 8 miliardi di dollari nella produzione di contenuti nel 2018 - in arrivo 700 fra film e serie tv : ...Ryan Murphy Productions hanno siglato con Netflix un accordo quinquennale da 300 milioni di dollari che li condurrà a produrre nuove serie tv e lungometraggi in esclusiva per la piattaforma streaming.

Netflix - le serie tv e i film in arrivo a marzo : Il mese di marzo, su Netflix, rischia di essere ad alto tasso di binge watching. Il calendario infatti pullula di novità e graditi ritorni. Si inizia il 1° marzo con la prima stagione di 21 Thunder, in cui giocatori e allenatori di una squadra di calcio di Montreal inseguono il successo professionale mentre le loro vite si trasformano in un mix di amore, paura, passione e violenza. Il 2 marzo è invece la volta della serie tv Ghost Wars con ...

Novità Netflix : in arrivo la 2^ stagione di 'Jessica Jones' e tanto altro : Per tutti gli abbonati al servizio del colosso dello streaming tv e per chi ancora non lo è, ecco tutte le nuove serie e i film originali Netflix e non, che verranno rilasciate il prossimo mese. Il mese di Marzo, oltre all'attesissimo Annientamento, il nuovo thriller fantascientifico prodotto dalla Paramount, è molto ricco di nuovi film e serie tv tra cui le attesissime seconde stagioni di Jessica Jones , Santa Clarita Diet e Una serie di ...

Netflix annuncia Jinn - la prima serie originale araba in arrivo dal Medio Oriente : A darne notizia è il colosso in streaming stesso tramite il suo sito dedicato a news e comunicati stampa. Lo show sarà un thriller soprannaturale al cui interno vedremo lavorare numerose star ...

Netflix - ecco le novità in arrivo a marzo : È un ricchissimo calendario quello delle novità che arriveranno a marzo su Netflix. Sulla piattaforma di streaming, infatti, faranno il loro debutto le seconde stagioni di titoli originali come Jessica Jones, Santa Clarita Diet e Una serie di sfortunati eventi, accanto a film inediti come Annientamento e tante altre produzioni. Serie tv 21 Thunder – prima stagione disponibile dal 1° marzo Questa serie canadese segue le vicende del Montreal ...