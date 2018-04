Netflix | arriva la nuova serie italiana | nel cast Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari

Carmen Sandiego - da Netflix arriva il film con Gina Rodriguez : "Dov'è Carmen Sandiego?": quanti trentenni, oggi, ricordano ancora la sigla di quel cartone animato (diventato anche quiz per Raidue, con Mauro Serio e Giorgia Trasselli) che ci ha portato in giro per il mondo con il pretesto di una pericolosa caccia alla criminale sempre di rosso vestita? Una sigla che, ora, tornerà ancora più in mente, grazie a Netflix, che ha ordinato un film live action con protagonista, appunto, Carmen Sandiego.Carmen ...

Arriva "Rapture" - nuova serie sull'hip-hop targata Netflix : recensione e clip in anteprima : L'episodio a lei dedicato è in pratica la cronaca di un anno della sua vita durante la registrazione e promozione del suo disco del 2017 "Laila's Wisdom", candidato al Grammy come miglior album rap e ...

Winx in carne e ossa arrivano su Netflix : Per la prima volta le sei eroine Winx della moderna saga fantasy, creata e prodotta in Italia da Iginio Straffi, fondatore e ceo del gruppo Rainbow, si 'trasformano' per il grande pubblico young adult ...

Netflix Hack Day - questa volta le trasmissioni arrivano nello spazio : L'iniziativa prende il nome di Hack Day , si svolge due volte l'anno e raccoglie alcuni progetti, dai più seri ai più stravaganti, che ruotano attorno ai servizi forniti dal colosso dello streaming. ...

Michelle e Barack arrivano su Netflix : in trattativa per un format dedicato a loro : Michelle e Barack Obama sono in trattativa con Netflix. Lo riporta tra le altre testate anche il New York Times , secondo cui il colosso dello streaming ha puntato sull'ex coppia presidenziale per un nuovo format, di cui non sono ancora trapelati i dettagli. "Il presidente e Michelle hanno sempre creduto nel potere ispirazionale dello ...

Michelle e Barack Obama arrivano su Netflix : in trattativa per una serie dedicata a loro : Michelle e Barack Obama sono in trattativa con Netflix. Lo riporta tra le altre testate anche il New York Times, secondo cui il colosso dello streaming ha puntato sull'ex coppia presidenziale per un nuovo format, di cui non sono ancora trapelati i dettagli. "Il presidente e Michelle hanno sempre creduto nel potere ispirazionale dello storytelling", ha dichiarato consigliere di Obama Eric Schultz, "Hanno sempre raccontato le storie di persone che ...

Barack Obama arriva su Netflix con un programma? : Barack Obama e Netflix. L’ex presidente degli Stati Uniti sta trattando con il colosso dello streaming. Lui e Michelle potrebbero essere protagonisti di contenuti esclusivi: nessuna notizia sul format e sul numero delle puntate previste ma, secondo il New York Times, si tratterebbe di approfondimenti e dibattiti sulla presidenza Obama. Netflix raggiunge in tutto il mondo quasi 118 milioni di abbonati: una piattaforma importante per la ...

Netflix e Sky insieme - arriva un nuovo pacchetto integrato : L'accordo con Netflix si estende anche ai servizi streaming di Sky senza abbonamento. Nel Regno Unito e in Irlanda, Sky lancerà Netflix come app standalone sulla famiglia dei dispositivi streaming di ...

Sky e Netflix/ Sky Q li mette insieme in Italia e in Europa : costi e abbonamenti - arriva la mazzata? : Sky e Netflix insieme in Europa grazie a Sky Q: solo un punto a favore degli abbonati o ci sarà un insostenibile aumento dei prezzi degli abbonamenti? Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 12:25:00 GMT)

Netflix arriva su Sky Q dal prossimo anno : Sky Q - Netflix Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l’intero servizio Netflix all’interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo nel suo genere, offrirà a milioni di clienti Sky accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. Sky renderà disponibile la vastità dell’offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto TV di intrattenimento ...

Arriva su Netflix la serie 'Lost in Space' : Arriva su Netflix 'Lost In Space', la nuova serie originale ispirata all'omonimo classico sci-fi degli anni '60. Mentre sulla Terra la nuova serie di avventure intergalattiche sarà disponibile a ...