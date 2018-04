Netflix annuncia la terza parte de La Casa di Carta : Indietro 18 aprile 2018 2018-04-18T13:07:51+00:00 ROMA – Nuova squadra, nuovo colpo. Non è una sorpresa che Netflix abbia ordinato la terza parte de La Casa di Carta. La serie spagnola è lo show non in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma streaming. Una vera perla che ha conquistato in pochissimo tempo l’attenzione mondiale. […]

Brasile - lo scandalo corruzione che ha coinvolto Lula e Rousseff in una serie Netflix. E loro annunciano querele : Decisamente non è il migliore dei periodi per l’ex presidente del Brasile, Lula da Silva. Oltre ai processi penali e l’inizio della sua detenzione in carcere, ci si è messo anche il piccolo schermo a farlo infuriare. Si chiama El mecanismo (Il meccanismo) la nuova serie da poco lanciata su Netflix, che racconta com’è venuto a galla il caso ‘Lava Jato‘, la più grande operazione di lotta alla corruzione in Brasile ...

Jessica Jones : Netflix annuncia il rinnovo per la terza stagione - : La notizia è importante in quanto dimostra che il fatto che Disney lancerà la sua piattaforma di streaming non andrà a coinvolgere i titoli Marvel realizzati in collaborazione con Netflix . Una ...

Cannes 2018-Netflix - storia di un divorzio annunciato : ... giustificandosi e dando le colpe alle leggi francesi , in Francia se un film esce in sala, anche per un giorno solo, deve aspettare tre anni per essere distribuito dalle piattaforme di streaming o ...

Netflix - uscite aprile - ecco i titoli annunciati in catalogo per il prossimo mese - : ... c'è un bel po' di titoli da andare a scoprire, andiamo quindi subito a vedere quali sono le nuove serie tv e film già annunciati dal colosso dello streaming online per il prossimo mese. Netflix, ...

Annunciato Narcos - il videogioco basato sulla celebre serie TV Netflix : Come riportato da Gematsu, Curve Digital ha Annunciato Narcos, un nuovo videogioco basato sull'omonima serie televisiva targata Netflix. Kuju Entertainment, una compagnia interna di Curve già responsabile di diversi titoli, tra i quali la serie Art Academy e The Lord of the Rings: Aragorn's Quest, si occuperà dello sviluppo. Non c'è ancora un titolo ufficiale per questo progetto che arriverà su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch nel corso della ...

Winx Club : Netflix annuncia l'adattamento live action : Nel 2016 Netflix ha realizzato due stagioni originali di World of Winx , spin-off di Winx Club , riscuotendo immediatamente grande successo presso il suo pubblico in tutto il mondo. Erik Barmack , VP ...

Winx Club : Netflix annuncia l'adattamento live-action : Stando alle prime informazioni diffuse dal servizio di video in streaming, che per il franchise ha già prodotto due stagioni dello spin-off animato World of Winx , la nuova serie vedrà le sei giovani ...

Lost in Space : annunciata una nuova serie targata Netflix : Netflix ultimamente non sbaglia un colpo, insieme ai numerosi annunci dei giorni scorsi arriva anche Lost in Space, una nuova serie tv originale Netflix ambientata in un futuro distante ben trent’anni. Lost In Space è la rivisitazione in chiave drammatica e moderna dell’omonima serie sci-fi degli anni ’60. La colonizzazione dello spazio è ormai diventata realtà, la serie racconta le avventure della famiglia Robinson, scelta ...

Luke Cage : Netflix annuncia la data del debutto della seconda stagione : Netflix , con un teaser, ha annunciato che la seconda stagione della serie Luke Cage debutterà venerdì 22 giugno sulla piattaforma di streaming. Il protagonista si ritroverà nelle tredici puntate ad affrontare un nuovo nemico che lo mette alla prova, rendendo complicato capire se si è un eroe o un villain. Luke Cage , interpretato ...

Sky e Netflix annunciano le nozze in Europa : Milano, 1 mar. , askanews, Sky e Netflix hanno annunciato una nuova partnership europea per raggruppare l'intero servizio Netflix all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky Tv. Questa ...

Sky annuncia una storica partnership con Netflix Articolo : Sky Netflix, dal prossimo anno Sky lancia in Europa pacchetti integrati con i contenuti della piattaforma streaming di Palo Alto

Sky annuncia una storica partnership con Netflix : Sky Netflix, dal prossimo anno Sky lancia in Europa pacchetti integrati con i contenuti della piattaforma streaming di Palo Alto

Netflix annuncia Jinn - la prima serie originale araba in arrivo dal Medio Oriente : A darne notizia è il colosso in streaming stesso tramite il suo sito dedicato a news e comunicati stampa. Lo show sarà un thriller soprannaturale al cui interno vedremo lavorare numerose star ...