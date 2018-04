Netflix | Alessandro Borghi | ‘Con Suburra si racconta il potere | uguale in tutto il mondo’

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Molte e di ogni genere, comeci ha abituato a vedere, le serie in preparazione per la internet tv, tra cui Jinn prima serie originale in lingua araba, La luna nera nuova serie italiana basata su un manoscritto sulla magia nera che sarà prodotta da Fandango, una serie originale inglese sulla nascita del calcio moderno e la terza stagione de La casa de papel che è la serie non inglese più vista del mondo sarà prodotta danel 2019. Alvaro Morte (Casa de papel): “Penso che la tv europea stia migliorando, anni fa c’era una differenza tra le produzioni americane e quelle del resto del mondo. Queste differenze si stanno appianando c’è molto talento anche in Europa e nel resto del mondo. E’ un’esperienza strana avere successo inil mondo, vedere persone che si fanno tatuaggi a tema, bisogna restare con i piedi per terra.”...