Netflix 2018 e 2019 | le serie che tornano e quelle che partono

Netflix : Dalla nuova Luna Nera a La casa di carta 3 - tutti gli annunci dal See What's Next 2018 : Tutto quello che è stato rivelato dei prossimi episodi in streaming nel 2019 è che "il Professore è pronto per pensare a nuove rapine". • Ancora senza titolo, la prima serie originale olandese di ...

Nei primi tre mesi del 2018 - Netflix ha acquisito 7 - 4 milioni di nuovi clienti : Nei primi tre mesi del 2018, Netflix ha acquisito 7,4 milioni di nuovi clienti superando le aspettative degli analisti. Tra gennaio e marzo, Netflix ha ottenuto quasi due milioni di nuovi clienti negli Stati Uniti e 5,46 milioni di nuovi The post Nei primi tre mesi del 2018, Netflix ha acquisito 7,4 milioni di nuovi clienti appeared first on Il Post.

Cannes 2018 - nella guerra con Netflix “perde” anche Orson Welles. No all’ultimo film incompiuto sulla Croisette : Netflix non va a Cannes e ci rimette Orson Welles. Sembra la classica storia travagliata da preproduzione, produzione e distribuzione da film di Welles, ma è la realtà. The Other Side of the Wind, l’ultimo incompiuto film del regista statunitense morto nel 1985, è stato ritirato dal Fuori Concorso di Cannes 2018 dalla società che lo distribuisce, ovvero Netflix. È nota da almeno un anno la guerra tra il festival francese e i film dell’azienda ...

Festival di Cannes 2018 - ecco i film in concorso. Grande assente? Sorrentino (e anche Netflix resta fuori) : Alice Rohrwacher (Lazzaro felice) e Matteo Garrone (Dogman) in corsa per la Palma d’oro, Valeria Golino (Euphoria) in concorso ad Un Certain Regard. ecco gli italiani finora ufficializzati al 71° Festival di Cannes: una fiaba di “piccola santità senza miracoli” (Rorwacher), il racconto di un uomo che s’illude di riscattarsi (Garrone), la vita di due fratelli così lontani e così vicini (Golino). Fra i portabandiera nazionali largamente previsti ...

Cannes 2018 : Netflix minaccia di ritirare cinque film dal festival : La faida tra Netflix e Cannes si fa sempre più ingombrante giorno dopo giorno. Vanity Fair ha riportato che il gigante dello streaming sta minacciando di ritirare cinque film dal festival dopo l'annuncio che solo i film che usciranno nelle sale cinematografiche francesi potranno competere nel Concorso Ufficiale. I cinque ...

Formula 1 e Netflix insieme : si lavora a una docu-serie sulla stagione 2018 : L'azienda produrrà il primo vero e proprio lavoro in grado di far immergere gli appassionato nel mondo dei piloti e delle scuderie: 10 episodi sulla stagione 2018. L'articolo Formula 1 e Netflix insieme: si lavora a una docu-serie sulla stagione 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cannes 2018 : Frémaux si pronuncia su #MeToo e Netflix al festival : Mancheranno quindi le produzioni di Netflix , ma questo non significa che il gigante dello streaming sarà per forza del tutto assente: "Ci siamo incontrati di recente a Parigi", ha detto Frémaux. "Il ...

Oscar 2018 - Netflix “si intrufola” a Hollywood con Mudbound : ROMA – Sebbene la Forma dell’Acqua (Shape of Water) di Guillermo del Toro sia il superfavorito alla vittoria agli Oscar 2018, riflettori puntati sul poker di nomination di Mudbound.La pellicola, proiettata in anteprima al Sundance Film Festival, è la prima distribuita da Netflix a ricevere 4 candidature.Adattamento cinematografico del romanzo Fiori nel fango di Hillary […] L'articolo Oscar 2018, Netflix “si intrufola” a Hollywood con ...

Nel 2018 su Netflix saranno disponibili 700 contenuti originali : A fine 2017 Netflix aveva 117,6 milioni di utenze streaming in tutto il mondo, e sembra che l'obiettivo di Wells sia conquistare anche la parte restante della banda larga con il catalogo video più ...