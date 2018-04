Nel veneziano una tredicenne presa in giro si lancia dalla finestra

Cyberbullismo in chat : Nel veneziano tredicenne si butta dalla finestra : La ragazzina, che frequenta la seconda media, si è fratturata l'anca. In dicembre la mamma aveva presentato una denuncia ai carabinieri

Tredicenne tenta il suicidio gettandosi dalla finestra in una scuola Nel Veneziano : VENEZIA - Una ragazzina di 13 anni ha tentato oggi il suicidio in una scuola del Veneziano, salendo sul davanzale di una finestra e lasciandosi cadere nel vuoto. È stata subito soccorsa da personale ...

Fiamme in un'abitazione : un morto Nel veneziano - intossicata una donna : Secondo una prima ricostruzione che esclude il dolo, l'uomo che dormiva al piano terra della casa sarebbe morto per le Fiamme divampate per una sigaretta lasciata accesa o lo sversamento delle braci di uno scaldino. La donna, che era al piano superiore, si è salvata perché interessata dalle sole esalazioni dell'incendio