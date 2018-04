Nel salotto Laterza | Cassese e Veltroni guardano con interesse alla

Napoli - scoperto bed & breakfast a luci rosse Nel salotto buono di Chiaia : multe e sequestri : Nell?ambito dei controlli effettuati dagli agenti della polizia municipale del Nucleo Mobilità Turistica di Chiaia è stato effettuato un monitoraggio su alcuni siti pubblicitari...

Napoli - scoperto bed & breakfast a luci rosse Nel salotto buono di Chiaia : multe e sequestri : Nell'ambito dei controlli effettuati dagli agenti della polizia municipale del Nucleo Mobilità Turistica di Chiaia è stato effettuato un monitoraggio su alcuni siti pubblicitari di B&B, case vacanza e ...

Brava! : Roberta Capua apre il suo salotto Nella seconda serata di Rai Premium : Roberta Capua Roberta Capua torna in tv con un programma tutto suo. La parentesi a Food Network l’ha vista commentare una gara tra Italiani a tavola, ma adesso Miss Italia 1986 è pronta per un’avventura in solitaria che la vedrà protagonista e unica padrona di casa di uno show televisivo. L’avventura ha un titolo benaugurante, ovvero Brava!, e debutta questa sera alle 23.00 su Rai Premium. Brava!: da questa sera alle 23.00 su ...

Fabrizio Casal / Nel salotto di Canale 5 dopo i successi alle Paralimpiadi (Maurizio Costanzo Show) : Fabrizio Casal, ospite nel salotto di Canale 5 dopo il grandissimo successo alle Paralimpiadi di PyeongChang insieme a Giacomo Bertagnolli. Cosa racconterà? (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:23:00 GMT)

“È lei quella che mi voleva…”. Marco Ferri muto come un pesce - ma ora salta fuori il nome. Il gossip della naufraga (fidanzata) che ci provava con lui all’Isola dei Famosi è roba che scotta. E Nel salotto Barbara D’Urso ci sono pochi dubbi sulla sua identità : Ha perso 13 chili in 58 giorni di Isola dei Famosi Marco Ferri, il modello figlio di Riccardo, ex calciatore dell’Inter e quando è tornato in Italia ha preso coscienza di tutto quello che è stato detto sul suo conto quando era in Honduras. Quindi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ha iniziato nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove non ha risparmiato critiche a Eva Henger, Cecilia Capriotti e Aida Nizar. Il figlio ...

TRIESTE - ANZIANO UCCISO IN CASA : LA MOGLIE CONFESSA/ Ultime notizie - Fulvio Visintin accoltellato Nel salotto : TRIESTE, morto ANZIANO 73enne accoltellato nel salotto di CASA: arrestata la MOGLIE che ha CONFESSAto il delitto il giorno di Pasqua. Movente, arma del delitto e lite per futili motivi(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 14:33:00 GMT)

Anziano trovato morto Nel salotto di casa a Trieste. La moglie confessa : Ha confessato nella notte Loredana Crasso, la moglie del 73enne Fulvio Visintin, l’uomo stato trovato morto nel suo appartamento nel tardo pomeriggio di domenica 1 aprile, in via dei Vigneti 22/2, nel rione di Servola....

Il gesto scioccante di Nadia Rinaldi Nel salotto televisivo di Barbara D'Urso Video : Un consueto appuntamento dedicato ad un'ex naufraga della tredicesima edizione del reality L’Isola dei Famosi [Video]: stiamo parlando di #Nadia Rinaldi, che alcune ore fa ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori, in una popolare trasmissione Mediaset. Nadia arrabbiata con Eva Henger Se non avete avuto modo di guardare la nuova puntata del programma 'Domenica Live., andata in onda su Canale 5 il 25 marzo 2018, vi ricordiamo che si è ...

Roberto Napoletano/ Chi è? L'ex direttore del "Sole 24 Ore" Nel salotto di Canale 5 (Maurizio Costanzo Show) : Roberto Napoletano, ex direttore del "Sole 24 Ore", sarà ospite questa sera del Maurizio Costanzo Show. sul palco del noto talk di Canale 5, il giornalista parlerà di...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:11:00 GMT)

Benetton - Calta e Del Vecchio I movimenti Nel capitale Generali Le scommesse sul nuovo salotto : I Benetton sembrano intenzionati a salire di peso in Generali, l’ultimo vero “salotto buono” rimasto nella finanza italiana dopo la metamorfosi subita in questi anni da Mediobanca. Il gruppo di Ponzano Veneto potrebbe salire dal 2% al 5%, investendo 700 milioni (degli 1,85 miliardi che ha in cassa al momento), ma anche Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio potrebbero aprire i portafogli per non farsi staccare troppo, mentre i ...

Il pessimismo di Prodi e il tentativo di Calenda. Racconto di una serata Nel salotto Laterza : "Con Prodi mai parlato del Pd, ci sentiamo spesso, ma per questioni industriali. Ci siamo detti di vederci presto". Così Carlo Calenda all'HuffPost a margine dell'incontro col Prof (e molti altri tra cui Giuliano Amato, Giancarlo Caselli, Luciano Canfora, Patrizia Grieco, Monica Maggioni, Giovanna Melandri) organizzato dalla Laterza per dibattere di "Utopia sostenibile" , ultimo libro dell'ex presidente Istat ed ex ministro Enrico ...

POMERIGGIO 5/ Nel salotto di Barbara D'Urso - tra attualità e Isola dei Famosi : Oggi, lunedì 5 marzo, alle ore 17.10 su Canale 5 inizia una nuova settimana di POMERIGGIO 5, condotto da Barbara D'Urso. Ampio spazio all'Isola dei Famosi prima della diretta di questa sera.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:42:00 GMT)