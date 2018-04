Nel 2° turno bene Toronto | Boston e New Orleans

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Scelte - dubbi e moduli Nella 33^ giornata : gli squalificati del turno : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le Scelte, i dubbi e i moduli per le partite della 33^ giornata del campionato. Cosa preparano gli allenatori per il turno infrasettimanale? (17-18 aprile)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:51:00 GMT)

Serie A - turno da record allo stadio : mai così tanti spettatori Nelle ultime tre stagioni : La Serie A TIM 2017/2018 stabilisce il nuovo record stagionale relativo alle presenze allo stadio. L'articolo Serie A, turno da record allo stadio: mai così tanti spettatori nelle ultime tre stagioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Badminton - Europei 2018 : gli accoppiamenti degli azzurri Nel primo turno della manifestazione continentale : Sono stati sorteggiati i tabelloni dei Campionati Europei di Badminton, che andranno in scena a Huelva, in Spagna, nella settimana dal 24 al 29 aprile. Saranno in gara sei azzurri: Rosario Maddaloni nel singolare maschile e nel doppio con Giovanni Greco, Lukas Osele e Kevin Strobl nel doppio maschile, Silvia Garino e Lisa Iversen nel doppio femminile. Nel doppio misto vedremo ancora all’opera Silvia Garino e Kevin Strobl. Nel singolare ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : la Luparense batte l’Acqua&Sapone e passa il turno! Anche Kaos Reggio Emilia e Maritime Augusta Nella Final Four : La Luparense supera l’Acqua&Sapone Unigross espugnando Chieti nei quarti di Finale della Coppa della Divisione 2017-2018 e lancia un segnale Anche alle avversarie in campionato in vista dei playoff scudetto. I campioni d’Italia in carica si guadagnano l’accesso alla Final Four della competizione che per la prima volta apre le porte a tutte le categorie del Calcio a 5 in un unico torneo. A fare la differenza contro ...

Serie B - un turno di stop per AgNelli del Foggia : ROMA - Sono 7 i calciatori squalificati - tutti per un turno - dal giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia dopo le partite della 34/a giornata, 13/a di ritorno. Si tratta degli espulsi Benedetti ...

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : Rosetta e Marchiò fuori al primo turno - Italia senza podi in Turchia. Giovanni Zaraca trionfa a Berlino Nell’European Cadet Cup : Si chiude senza podi Italiani il Grand Prix 2018 di Antalya, che ha avuto luogo in Turchia tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Melora Rosetta ed Elisa Marchiò non sono riuscite a superare il primo turno e a lottare per il podio, lasciando l’Italia a bocca asciutta al termine dell’ultimo Grand Prix che precede gli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile. Melora Rosetta ha ceduto al primo turno della categoria -78 ...

Diretta ChanNel Serie B : le gare del 28° turno in chiaro su LNP ChanNel : Dopo la sosta pasquale della scorsa settimana, torna in campo la Serie B Old Wild West per la 28giornata. Nel terzultimo turno della stagione regolare, torna anche il consueto appuntamento con Diretta ...

Astronomia : gli aNelli di Saturno in una splendida immagine della sonda Cassini : Le ombre degli anelli di Saturno proiettate sul pianeta appaiono come una sottile striscia all’equatore in questa immagine scattata quando il pianeta si avvicinava al suo equinozio nell’agosto 2009. La nuova geometria di illuminazione che accompagna l’equinozio riduce l’angolazione del sole rispetto al piano degli anelli, rendendoli molto scuri, e fa sì che le strutture fuori piano sembrino eccezionalmente luminose e proiettino ombre sugli ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Nick Kyrgios domina Fabio Fognini. Azzurro ko in due set Nel terzo turno : Poco da fare per Fabio Fognini nel match di terzo turno del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti) contro Nick Kyrgios (n.18 del mondo). L’Azzurro è stato piegato in 1 ora e 7 minuti con il punteggio di 6-3 6-3 in un incontro senza storia nel quale l’australiano ha dominato in lungo ed in largo la scena infliggendo una lezione di Tennis al nostro portacolori. Kyrgios si qualifica agli ottavi di finale, dunque, dove affronterà il ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : gli ultimi verdetti della stagione regolare Nel quarto turno del Round of Challenges : Si è conclusa con il quarto turno del Round of Challenges la stagione regolare del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Al termine dei match che si sono disputati tra ieri ed oggi abbiamo finalmente tutti i verdetti della prima parte del campionato, in attesa dei playoff e della lotta per lo Scudetto. Andiamo a vedere cosa è successo nelle cinque partite in programma e tutte le informazioni utili per continuare a seguire il ...

Basket - A1 femminile 2018 : Nel weekend l’ultimo turno del Round of Challenges : La stagione regolare del Campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018 sta orma volgendo al termine. Tra sabato e domenica, infatti, si disputeranno le cinque partite valide per il quarto turno del Round of Challenges, ultimo antipasto prima dei playoff. La prima e la seconda posizione di classifica, ormai, sono più che designate. Il Famila Wuber Schio chiuderà al primo posto a prescindere dal risultato della sfida di domenica sera contro ...

Wgc Dell Match play : Molinari batte Kizzine Nel primo turno : Roma, 22 mar. , askanews, Francesco Molinari ha battuto per 3/1 Patton Kizzire nella prima Delle tre gare del turno eliminatorio del WGC Dell Technologies Match play, il secondo dei quattro eventi ...

Pallavolo-Serie A2 femminile : Nel 31° turno vincono tutte le prime quattro - Caserta retrocessa in B1 : La cronaca. Inizia molto bene la Golden Tulip. Attacco e difesa viaggiano su buone percentuali , 5-5, . Brescia però allunga il passo grazie a Veglia , 10-14, . Si lotta su ogni pallone, con Caserta ...