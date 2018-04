Nei paesi civili la maternità è una cosa bella anche nel pubblico E il lavoro non è mai

Export : Confindustria Padova - Veneto esporta 1 - 2 mld Nei paesi Asean (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’incontro con l’Ambasciatore del Vietnam in Italia, organizzato con la collaborazione dell’Associazione Italia/Vietnam Comitato regionale Veneto in occasione del 45° anniversario dell’apertura dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, si terrà mercoledì 18 aprile, alle o

Export : Confindustria Padova - Veneto esporta 1 - 2 mld Nei paesi Asean : Padova, 17 apr. (AdnKronos) - L’Export di Padova e del Veneto verso i Paesi Asean è positivo. Il totale degli scambi commerciali si attesta a 1 miliardo 166 milioni di euro (Padova 124,5 milioni). Nel 2017 si è registrato un aumento delle esportazioni (+8,8%) verso i Paesi dell’Associazione delle Na

Export : Confindustria Padova - Veneto esporta 1 - 2 mld Nei paesi Asean : Padova, 17 apr. (AdnKronos) – L’Export di Padova e del Veneto verso i Paesi Asean è positivo. Il totale degli scambi commerciali si attesta a 1 miliardo 166 milioni di euro (Padova 124,5 milioni). Nel 2017 si è registrato un aumento delle esportazioni (+8,8%) verso i Paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e un’accelerazione verso il Vietnam (Veneto +23%, Padova +10,1%), il principale partner ...

Samsung Galaxy S9 Red Bull Ring Edition disponibili da oggi ma solo Nei paesi Bassi : Samsung in accordo con Vodafone lancia nei Paesi Bassi un'edizione speciale dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dedicati agli appassionati di Formula 1. Si chiama Samsung Galaxy S9 Red Bull Ring Edition e per il momento è un'esclusiva olandese che, fra le altre cose, include due biglietti per il Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring previsto per il primo luglio. L'articolo Samsung Galaxy S9 Red Bull Ring Edition disponibili da oggi ma solo ...

La strada sonora Nei paesi Bassi : Avete presente le strisce stradali che fanno rumore al passaggio delle auto? A Jelsum suonavano l'inno regionale, ma non sono piaciute a tutti The post La strada sonora nei Paesi Bassi appeared first on Il Post.

Farmaci : 1 su 10 Nei paesi poveri è falso - in Africa decessi tra bimbi : Il mercato delle medicine contraffatte è “una minaccia che sta mettendo a rischio i pazienti in tutto il mondo“. E’ l’allarme lanciato dagli esperti riuniti a Londra per ‘Fight the Fakes‘ promosso dall’University College di Londra. Durante l’evento sono stati ricordati i dati dell’Oms sulle pillole ‘taroccate’: nei Paesi a basso reddito 1 farmaco su 10 è falso. E questo mercato è ...

«Pochi parti - vietato nascere Nei paesi» - un punto maternità su 5 rischia la chiusura : La salute della mamma e del bambino prima di tutto. Non è qualcosa che tutti i punti nascita italiani possono garantire. Semplicemente perché non tutti hanno l?esperienza e i...

Migranti africani Nei paesi occidentali : Netanyahu ci ripensa : Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato di sospendere l'applicazione dell'accordo con l'Alto commissariato per i rifugiati dell'Onu per il ricollocamento di richiedenti asilo africani ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” il ’68 Nei paesi dell’Est : Il 1968 nei Paesi socialisti dell’Est Europa non è solo la Primavera di Praga. Anche a Varsavia e Belgrado, come in altre città di Cecoslovacchia, Polonia e Jugoslavia gli studenti scendono in piazza e danno vita a vivaci contestazioni, come i loro coetanei delle democrazie occidentali. A “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda martedì 3 aprile alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor ...

Nato espelle 7 diplomatici russi : “In totale 140 Nei paesi membri” : Nato espelle 7 diplomatici russi: “In totale 140 nei Paesi membri” Il segretario dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, avverte Mosca: “Questa la nostra risposta compatta dopo l’avvelenamento di Skripal Continua a leggere

