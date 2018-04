Nba | New Orleans | due vittorie a Portland per iniziare i playoff

Nba playoff - DeRozan 37 punti : Toronto piega Washington. Davis e Holiday trascinano New Orleans : DeMar DeRozan in action: 37 punti per lui a referto contro Washington . DeMar DeRozan in action: 37 punti per lui a referto contro Washington . Toronto , 1, -Washington , 8, 130-119 , 2-0 nella serie,...

Playoff Nba 2018 - Portland-New Orleans 102-111 : i Pelicans sono più forti - vincono anche gara-2 : Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 102-111 I Pelicans vincono con merito anche gara-2 e ipotecano il passaggio del turno, ritornando a New Orleans con la possibilità di chiudere i conti senza ...

Nba 2018 : Boston - Toronto e New Orleans vincono anche gara-2 : I playoff NBA 2018 stanno prendendo ritmo. Nella notte sono scese in campo sei squadre, per un totale di tre partite valide per il secondo incontro del primo turno: tutte le vincenti della prima sfida hanno confermato il risultato, portando tutte e tre le serie sul punteggio di 2-0. Non sono una sorpresa i Toronto Raptors, che dopo aver chiuso al primo posto la stagione regolare sono favoriti ad Est per arrivare alle NBA Finals e giocarsi il ...

Playoff Nba 2018/ Le partite della notte : Boston - Toronto e New Orleans vogliono il 2-0 : I Playoff NBA 2018 proseguono con gara-2 a Boston, Toronto e Portland: i Pelicans hanno vinto in Oregon e dunque hanno girato il fattore campo, nelle altre due serie è 1-0 interno(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Nba - Davis travolge Portland : successo per New Orleans in trasferta in gara-1 : Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 95-97 L'unica vittoria esterna della prima notte di playoff NBA è quella raccolta a Portland da New Orleans, abile nel farsi trovare più pronta alla palla a ...

Basket - Nba : San Antonio - Oklahoma e New Orleans ai playoff : WASHINGTON - San Antonio , 47-34, batte i Sacramento Kings 98-85 e approda ai playoff per la 21/a stagione consecutiva. A spingere il team di Gregg Popovich al 47esimo successo stagionale davanti al ...

Nba - risultati della notte : crollo Spurs a L.A. - New Orleans torna al successo : Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 122-112 OT I San Antonio Spurs rischiano di perderla già al termine dei tempi regolamentari, quando la penetrazione al ferro di Josh Hart sull'ultimissimo possesso ...

Nba : Towns 30 - Minnesota strapazza i Clippers. Davis trascina New Orleans. Jazz suonati : Toronto non fa sconti a nessuno. La dodicesima vittoria nelle ultime 13 gare dei canadesi, sempre più padroni della Eastern Conference, arriva sul parquet di Orlando, sverniciati nel finale nonostante ...

Nba risultati : Portland ha fatto 13 - New Orleans travolge Boston : Portland si conferma la squadra più calda della Nba, prendendosi a casa Clippers la 13ª vittoria di fila e spingendo un po' più fuori dai playoff la squadra di Danilo Gallinari. In chiave postseason ...

Nba - risultati della notte : Portland fa 12 in fila - Houston vince a New Orleans - crollo Denver a Memphis : Portland Trail Blazers-Detroit Pistons 100-87 IL TABELLINO La squadra più calda della NBA non sembra dare segni di cedimento: i Portland Trail Blazers hanno vinto la dodicesima partita consecutiva, ...

Nba 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...

Nba - i risultati della notte : Toronto fa nove in fila - Towns e Davis trascinano Minnesota e New Orleans : Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 111-116 TABELLINO Con due delle superstar di squadra assenti, John Wall da una parte, Jimmy Butler dall'altra, il ruolo di protagonista della serata spetta di ...