NBA | James Harden è sicuro | ' Nessuno ha creato quanto me nella storia della NBA'

NBA Playoff - Cleveland Cavaliers - LeBron James/ Brutta sconfitta contro Indiana Pacers : Nba Playoff, Cleveland Cavaliers, LeBron James: Brutta sconfitta contro Indiana Pacers. Non basta la grande partita disputata dall'ala classe 1984 di Akron, streapitoso Victor Oladipo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:02:00 GMT)

NBA - Cavs ko - Belinelli ferma James : ANSA, - ROMA, 7 APR - Notte spettacolo in Nba con un Lebron James in condizione super, fermato solo da un altrettanto super Marco Belinelli. La sfida tra i Cleveland Cavaliers e i Philadelphia si è ...

NBA : James domina - ma i Sixers fanno 13 e si prendono il 3° posto con 23 punti di Belinelli : "È uno studente del Gioco, vuole giustamente diventare un grande di questo sport", sottolinea James, che nel frattempo però continua a macinare record: la 18tripla doppia in stagione infatti aggiorna ...

NBA - i risultati della notte : Cavaliers da -16 al successo in 6 minuti grazie a James : Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 119-115 Alla collezione di record, traguardi e primati di questa regular season, LeBron James ne aggiunge un altro, pregevole, che ancora mancava nella sua lista.

NBA - chiedimi chi era Van Exel : l'omaggio di Kyle Kuzma - l'apprezzamento di King James : ... ma frutto di una pallacanestro spesso eletrizzante e divertente da vedere che ancora oggi " come dimostrato da Kyle Kuzma e LeBron James " ha più di un ammiratore nel mondo NBA. Un post condiviso da ...

NBA 2018 : James Harden trascina Houston - vincono ancora i Sixers di Marco Belinelli - LeBron James travolge i Raptors : Tante partite e classifiche che si stanno delineando in maniera sempre più precisa. La gran parte delle formazioni NBA sono scese in campo nella giornata di ieri, tra la serata e la notte italiana: nei 13 match in programma della stagione regolare NBA 2018 non sono mancati dei risultati interessanti. Cleveland si è imposta 112-106 alla Quicken Loans Arena contro Toronto in un incontro in cui, manco a dirlo, LeBron James ha messo la sua firma. 27 ...

NBA - i risultati della notte : Portland e Utah ok - tripla doppia con vittoria per James e Westbrook : Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 97-121 Era la sua partita e non poteva mancare per nulla al mondo. Ricky Rubio, al ritorno a Minneapolis con la sua nuova squadra, supera il problema al tendine del ginocchio e gioca una super partita che regala una vittoria pesantissima ai Jazz. La point ...

NBA - LeBron James come Michael Jordan : 866 gare consecutive in doppia cifra : Metà del secondo quarto. J.R. Smith alza un alley opp al ferro. LeBron James sale in cielo e va a schiacciare. Una giocata vista altre volte, ma questa è speciale. Perché il n°23 di Cleveland ...

NBA 2018 : Philadelphia vince ancora. LeBron James trascina Cleveland. Career High per Towns : Non si ferma la striscia vincente dei Philadelphia 76ers, che ottengono la loro ottava vittoria consecutiva, superando 118-101 i New York Knicks. Un successo arrivato nonostante l’infortunio che ha tenuto fuori per tutta la partita Joel Embiid: il centro ha giocato solo otto minuti, prima di uscire dal campo per uno scontro di gioco con Markelle Fultz, nel quale si è creato un forte trauma facciale. Senza la loro stella i 76ers non hanno ...

NBA - LeBron James : "MVP? Voterei per me" : ROMA - I 18 punti, 7 assist e 6 rimbalzi mandati a bersaglio questa notte non sono bastati per portare i suoi Cleveland Cavaliers al successo contro i Miami Heat di Dwyane Wade , ma LeBron James sta ...

Basket - NBA Houston inarrestabile - James come Malone e Jordan : NEW YORK - Marco Belinelli giocherà i playoff con Philadelphia. E' questo uno dei verdetti del turno Nba andato in scena nella notte italiana. I Sixers infatti, pur non essendo stati impegnati, ...

NBA - Raptors ko - 'King' Lebron James ne fa 35 : Vittoria nella notte Nba per i Cavaliers che piegano alla Quicken Loans Arena 132-129 i leader della Eastern Conference, i Toronto Raptors, grazie a una super prestazione di 'King' Lebron James autore ...

NBA - Cleveland-Toronto 132-129/ King James ne mette 35 e regala 17 assist : Nba, Cleveland-Toronto 132-129: King James ne mette 35 e regala 17 assist. Grande vittoria della squadra guidata da LeBron, terza forza assoluta della Eastern Conference