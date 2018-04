NBA 2018 | Boston | Toronto e New Orleans vincono anche gara-2

oasport

(Di mercoledì 18 aprile 2018) I playoff NBAstanno prendendo ritmo. Nella notte sono scese in campo sei squadre, per un totale di tre partite valide per il secondo incontro del primo turno: tutte le vincenti della prima sfida hanno confermato il risultato, portando tutte e tre le serie sul punteggio di 2-0. Non sono una sorpresa iRaptors, che dopo aver chiuso al primo posto la stagione regolare sono favoriti ad Est per arrivare alle NBA Finals e giocarsi il titolo. Specialmente dopo l’ottimo risultato di questa notte, che li ha visti vincere 130-119 sui Washington Wizards per portare la serie sul 2-0 e mettere pressione agli avversari, che ora di fatto sono obbligati a vincere le prossime due in casa per sperare di passare il turno. I Raptors, in sostanza, hanno fatto il vuoto nel primo quarto di gioco, gestendo per quasi tutta la partita un margine nell’ordine della doppia cifra per ...