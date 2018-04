Naufragio 18 aprile 2015 | vedo occhi | labbra | braccia | gambe Di chi erano?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ildel 18è stato dimenticato da tanti forse perché, per ricordare, tutti noi abbiamo bisogno di creare nelle nostra mente un’immagine con la quale mettersi in relazione. In modo cosciente è forse impossibile in questo caso, perché è insopportabile entrare in relazione con l’immagine di uno strato di materiale biologico alto quasi un metro e lungo 23 metri, tanto quanto la lunghezza della nave. Per provare a elaborare il lutto occorre staccarsi da un oggetto. L’immersione in una massa di tessuti umani credo provochi come reazione quella della fuga. Perché il rischio di restare immersi in questa morte senza forma individuale è tremendo e forse impossibile. Siamo abituati a dare un nome a tutte le cose, a trovare una spiegazione a tutto. A volte solo per dare una colpa agli altri o a noi stessi. Per trovare dei responsabili. Io, davanti a questa immagine di materiale ...