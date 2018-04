Naufragio 18 aprile 2015 | la missione dei Vigili del fuoco nel barcone | “Per non

ilfattoquotidiano

: Come neanche i più vili tra i peccatori danteschi. Immersi da morti nei corpi gli uni degli altri, vittime di un… - fattoquotidiano : Come neanche i più vili tra i peccatori danteschi. Immersi da morti nei corpi gli uni degli altri, vittime di un… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Come neanche i più vili tra i peccatori danteschi. Immersi da morti nei corpi gli uni degli altri, vittime di un contrappasso inimmaginabile. Non esistono colpe possibili per guadagnarsi l’inferno scoperchiato daidelche due estati fa si sono calati nella pancia della balena per recuperare le salme. Uno strato di carni, ossa, tendini e muscoli macerati e mescolati ai vestiti ricopriva il pavimento della stiva nel groviglio in cui mille uomini che avevano tentato di attraversare il Mediterraneo erano miseramente trasumanati da morti. Non rimane altro delle vittime deldel 18: un campionario di tessuti umani e oggetti, oggi catalogati dagli anatomopatologi, in cui l’Italia cerca pietosamente di rimettere ordine per dare loro un nome, nella titanica impresa in cui Matteo Renzi volle imbarcarsi quando ancora credeva che potesse servire per ...