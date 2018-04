Naruto to Boruto Shinobi Striker mostra Sarada e Mitsuki in nuove immagini

Naruto to Boruto Shinobi Striker : confermata una nuova open beta e novità sullo sviluppo : Bandai Namco ha recentemente pubblicato un nuovo video dedicato a Naruto to Boruto: Shinobi Striker, l'attesissimo nuovo picchiaduro ambientato nell'universo del famoso ninja. Come riporta Dualshockers, il producer Noriaki Niino innanzitutto ringrazia i fan per il supporto dimostrato nella precedente open beta e in seguito si è lasciato andare ad alcune rassicurazioni: tutti i numerosi feedback ricevuti durante la beta saranno presi in ...

Uscita Naruto to Boruto Shinobi Striker vicina? Sentiamo il producer : Naruto to Boruto Shinobi Striker era originariamente previsto per la prima parte del 2018, ma il gioco è stato poi rimandato. Una decisione presa dagli sviluppatori stessi di Soleil Ltd, in modo da poter lavorare per apportare diversi miglioramenti, incluse le modifiche al gameplay e la stabilità dei server online. Poco male, a nostro parere, se i lavori sullo sviluppo sono volti a migliorare l'esperienza prima del rilascio, ma intanto molto ...

Sarada Uchiha e Mitsuki in Naruto to Boruto Shinobi Striker - ecco le immagini : Dopo diverso tempo in cui Bamndai Namco non ha riferito praticamente nulla ecco arrivare una buona notizia per Naruto to Boruto Shinobi Striker. L'ultimo numero di Weekly Shonen Jump ha rivelato una nuova scansione per l'imminente gioco in stile MOBA. L'immagine, riportata in basso, rivela Sarada Uchiha e Mitsuki come personaggi giocabili. Sarada e Mitsuki sono rispettivamente personaggi di supporto e difesa. Ma quando uscirà Naruto to Boruto ...

Naruto to Boruto Shinobi Striker riceverà altre open beta in futuro : La open beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker, tenutasi dal 23 febbraio scorso fino a oggi (lunedì 26 febbraio) è giunta al termine e ha rappresentato un'ulteriore e importante occasione, per il team di sviluppo, di testare la solidità dei server di gioco del nuovo titolo ispirato all'opera di Masashi Kishimoto e del suo sequel firmato da Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi - e cioè Boruto: Naruto Next Generations. Il responso da parte dell'utenza ...

Problemi Naruto to Boruto Shinobi Striker open beta : aggiornamento server in corso : A partire dalla giornata di ieri, venerdì 23 febbraio, Bandai Namco ha reso disponibile la open beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker, per permettere a tutti i giocatori che attendono il titolo di saggiare il gameplay e i server di gioco del nuovo gioco a incontri ispirato al franchise di Masashi Kishimoto e focalizzato sul multiplayer online. Purtroppo, nelle prime ore di gioco, la community ha riscontrato numerosi Problemi ai server, ma ...

Naruto to Boruto Shinobi Striker Open Beta - tutti i dettagli sulla sessione : L'Open Beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker si terrà a partire dal prossimo 23 febbraio, e sarà estesa fino al 26 dello stesso mese. Bandai Namco ha recentemente svelato tutti i dettagli ufficiali sulla sessione di prova, utile a testare non soltanto le meccaniche di gameplay ma anche (e soprattutto) la stabilità dei server di gioco. Vediamo quindi tutto ciò che c'è da sapere sui contenuti dell'Open Beta. L'Open Beta di Naruto to Boruto ...