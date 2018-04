Napoli-Udinese 4 | 2 - L' impresa dura solo 64 minuti Le pagelle

Napoli -Udinese 4 : 2 - i bianconeri perdono anche se 'senza pensieri' : I bianconeri si presentano a Napoli liberi nella testa, 'senza pensier'. Non era certo al San Paolo che si pretendono i punti, soprattutto dopo nove sconfitte consecutive e un umore sotto i tacchetti. ...

La Juventus fa 1-1 a Crotone - il Napoli vince 4-2 contro l'Udinese. Azzurri a meno quattro dai bianconeri : La Juventus di Massimiliano Allegri inciampa sul campo del pericolante Crotone di Walter Zenga che impone l'1-1 ai campioni d'Italia in carica. Al gol di Alex Sandro di testa, al 16' del primo tempo ...

Serie A Napoli -Udinese 4-2 - il tabellino : NAPOLI - La Juventus fa 1-1 a Crotone e il Napoli guadagna due punti in classifica, portandosi a -4. Gli azzurri di Sarri fanno bottino pieno contro l'Udinese, battendola 4-2 con i gol di Insigne, ...

Napoli-Udinese 4-2. Milik e Tonelli firmano la rimonta - Juve a -4 : Il Napoli e Napoli vivono una notte pazzesca. La squadra di Sarri affonda due volte, va sotto prima per il gol di Jankto , al 41', poi per quello di Ingelsson , al 55', con in mezzo il pari di Insigne ...