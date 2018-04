Napoli | tutti in piazza per Nico alle 11 30 | ' Adesso rispettate le nostre regole'

Napoli - tra Udinese e Juve : tutti i dubbi di Sarri : Un occhio all'Udinese e l'altro alla Juve con le orecchie rivolte a Crotone. Il Napoli è pronto a tornare in campo domani al San Paolo e a ritrovare il sostegno dei suoi tifosi: saranno in 40.000 ...

Da Grobbelaar a Gullit e la Spice - tutti a San Siro per Milan-Napoli : LE FOTO : A San Siro c'erano anche la Spice Geri Halliwell e altre star: ecco le immagini più belle - Milan-Napoli: LA CRONACA DELLA GARA

Napoli - il No a De Magistris mette tutti d’accordo : “Lega e Pd in piazza assieme - ma arrivano Casapound e FN…” : Napoli torna a dividersi tra chi sostiene il sindaco Luigi de Magistris e chi chiede le sue dimissioni. Oggetto del contendere è il debito del Comune nei confronti dello Stato. Un debito che ammonta a circa 85 milioni di euro e che in parte risale al terremoto dell 1980 e in parte riguarda l’annosa emergenza rifiuti della Campania. Un debito che De Magistris definisce ingiusto, perché maturato prima della sua amministrazione e contratto da ...

Fabrizio Nevola da Napoli a Parigi : 'Gomorra apripista per tutti i set' : È in tutti i cinema francesi 'Taxi 5', film prodotto da Luc Besson e diretto da Franck Gastambide che vede tra i protagonisti l'attore partenopeo Fabrizio Nevola al fianco di un altro napoletano doc ...

Consultazioni - diretta – Napolitano : “Tutti vicini a Mattarella. Il suo compito è estremamente difficile” : Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime Consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. ...

Napoli : tutti i nomi per il dopo Sarri : Sarri al bivio: addio o rinnovo dopo Juve-Napoli. L'allenatore, tentato dal Chelsea, chiede al presidente De Laurentiis aumento e rinforzi top. La Gazzetta dello Sport elenca i nomi dei suoi possibili sostituti sulla panchina del club partenopeo: dagli italiani Simone Inzaghi , Lazio, e Giampaolo , Sampdoria, a Emery , PSG, , Marcelino , Valencia, , Fonseca , ...

Napoli : scudetto? Ora ci credono tutti. Suore di clausura comprese : Adesso, dopo l'incredibile rimonta sul Chievo operata grazie alle reti di Milik e Diawara, a Napoli nello scudetto ci credono davvero tutto e non è un modo di dire. Il pubblico del San Paolo ha ...

Napoli - Albiol suona la carica : 'Tutti noi perseguiamo il sogno scudetto' : 'Tutti perseguiamo lo stesso sogno, lo stesso che vuole realizzare l'intera città dopo 28 anni: vincere lo scudetto. Speriamo di poterlo realizzare'. Lo ha detto Raul Albiol in un'intervista al ...

Napoli - sarà una Pasqua blindata : nuove pattuglie su tutti treni e nelle stazioni : Con l'allerta terrorismo ai massimi livelli a Roma e in tutta Italia, anche la polizia ferroviaria incrementerà i suoi servizi nel periodo delle festività Pasquali in relazione al...

Napoli - sarà una pasqua blindata : nuove pattuglie su tutti treni e nelle stazioni : Con l'allerta terrorismo ai massimi livelli a Roma e in tutta Italia, anche la polizia ferroviaria incrementerà i suoi servizi nel periodo delle festività pasquali in relazione al prevedibile maggior ...

Napoli - sarà una pasqua blindata : nuove pattuglie su tutti treni e nelle stazioni : Con l'allerta terrorismo ai massimi livelli a Roma e in tutta Italia, anche la polizia ferroviaria incrementerà i suoi servizi nel periodo delle festività pasquali in relazione al...

Ferrero : “Torreira lo vogliono tutti - non solo Inter e Napoli” : “Torreira andrà all’Inter o al Napoli? Andrà dove gli pare. Vedere moneta, avere cammello. Torreira è un fuoriclasse e molte squadre lo vogliono. L’abbiamo preso quando nessuno lo conosceva, nella vita e nel calcio ci vuole coraggio. L’hanno chiesto anche altri club importanti esteri ma questo non è il momento di parlare di mercato”. Lo dice il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, parlando ai microfoni di ...

Napoli - dopo Reina : due nomi su tutti : Per il dopo Pepe Reina , sono due su tutti i nomi caldi in casa Napoli. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli segue in primis Leno , estremo difensore del Bayer Leverkusen . Il secondo è quello di Mattia Perin , nazionale italiano e portiere titolare ...

Napoli - presi gli assassini del vigilante aggredito alla Metro di Piscinola : sono tutti minorenni - : Fermati tre minorenni per l'omicidio di Francesco Della Corte, il 51enne guardia giurata, residente a Marano, morto ieri all'ospedale Cardarelli dopo che lo scorso 3 marzo fu aggredito e colpito alla ...