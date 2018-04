Napoli | Insigne | ' Ora a Torino mettendoci grinta e cuore'

Napoli-Udinese 1-1 | La diretta Insigne chiude in pari i primi 45' : ll Napoli si gioca le ultime cartucce nella lotta scudetto con la Juventus, distante ora 6 punti in classifica dopo il pareggio dei ragazzi di Maurizio Sarri domenica scorsa sul campo del Milan:...

Diretta/ Napoli Udinese (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Bizzarri salva su Insigne! : Diretta Napoli Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai partenopei serve la vittoria per sperare ancora nel titolo(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:48:00 GMT)

Milan-Napoli - alta tensione Sarri-Biglia-Insigne : ecco cosa è successo : Milan-Napoli, alta tensione Sarri-Biglia-Insigne, si è concluso il match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, 0-0 che non accontenta le due squadre che si allontanano dai rispettivi obiettivi. Al termine della partita momenti di nervosismo tra il tecnico Sarri ed il centrocampista Biglia, tutto nasca da un diverbio, intervento anche dei calciatori, tra tutti Andrè Silva. Secondo l’Arena scintille in particolare fra Biglia ...

LIVE Pagelle Milan-Napoli in DIRETTA 0-0 : Reina superbo su Bonaventura e Calhanoglu - Insigne molto attivo - difese di ferro : Buon pomeriggio e bentrovati con le Pagelle LIVE del match tra Milan e Napoli, valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. La rincorsa del Napoli allo scudetto passa attraverso una vittoria a San Siro. Sarri e i suoi ragazzi sanno di giocarsi oggi, domenica 15 aprile, una delle ultime chance di tenersi in scia della Juventus prima dello scontro diretto che potrebbe davvero decidere le sorti del campionato. Ma di fronte ...

Napoli - come previsto nessun caso Insigne : lo striscione dei tifosi [FOTO] : Quando da più parti si parlava di un caso Insigne al Napoli su CalcioWeb non avevamo dato molta importanza alla reazione del calciatore contro i tifosi in occasione della gara di campionato contro il Chievo. Tutto rientrato ed in poco tempo, nelle ultime ore i tifosi del Napoli hanno esposto a Castel Volturno uno striscione: “Forza Lorenzo, tutta Napoli è con te… Scriviamo la storia… facci sognare”. nessun problema dunque ...

Insigne - striscione di pace : 'Tutta Napoli è con te' : CASTEL VOLTURNO - I tifosi del Napoli sono con Lorenzo Insigne . Dopo lo screzio fra il talento azzurro e il pubblico domenica scorsa al San Paolo, è arrivato uno striscione davanti al centro sportivo ...

Calciomercato : Cavani in rottura con il Psg - clamoroso ritorno a Napoli? I tifosi già sognano uno spettacolare tridente con Martens e Insigne : Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo tiene banco il rapporto tra Cavani e Neymar, ormai sempre più incrinato. L’uruguaino pensa da un clamoroso ritorno in Italia con il Napoli pronto ad approfittare dei “capricci” del bomber che fece incantare il San Paolo. Il presidente De Laurentiis vuole creare un Napoli sempre più forte e competitivo e Cavani non può far altro che migliorare la squadra. I tifosi ...

L'ira di Insigne spaventa il Napoli : forse dietro c'è Mino Raiola : I fischi del San Paolo durante Napoli-Chievo potrebbero portare a nuovi scenari che spaventano i tifosi azzurri

Napoli - chi la fa l’aspetti : ora Insigne medita l’addio. Liverpool osserva interessato : Napoli, CHI LA FA L’ASPETTI- Lorenzo Insigne spaventa il Napoli. Dopo le ultime incomprensioni tra l’attaccante partenopeo e il suo pubblico, l’attaccante starebbe riflettendo seriamente il da farsi in vista del futuro. Un comportamento recidivo da parte della curva nei suoi confronti. Insigne sembrerebbe essersi stufato di esser preso di mira al primo errore o […] L'articolo Napoli, chi la fa l’aspetti: ora Insigne ...

Napoli - con Insigne è amore e odio. Ma con Raiola di mezzo c'è il rischio addio : FATTORE Raiola - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport , il malumore di Insigne potrebbe essere legato al possibile passaggio alla corte di Mino Raiola . Il rapporto non più idilliaco ...