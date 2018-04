Napoli - il pm chiede sette arresti : il pm sbaglia e ne ordina dieci : Il pm chiede la misura ai domiciliari per sette indagati ma il gip ordina gli arresti per 10, tre in più: ovvero anche nei confronti di coloro per il quali la procura non aveva avanzato alcuna ...

Napoli : il pm chiede 7 arresti - il gip ne ordina 10 per errore : Napoli: il pm chiede 7 arresti, il gip ne ordina 10 per errore È accaduto nell'ambito di un processo contro i cosiddetti "furbetti del cartellino" nel comune di Pozzuoli. Il gip avrebbe emesso misure cautelari anche per tre indagati per cui la procura non aveva chiesto alcun provvedimento ...

'Chiederemo la cessione' - fulmine a ciel sereno : lascia per sempre il Napoli? Video : In attesa del ritorno del campionato italiano di calcio che mettera' il Napoli di fronte al Chievo Verona al San Paolo, dalle parti di Castel Volturno si continua a pensare anche al futuro e a come rinforzare la squadra una volta che la stagione sara' terminata. A prescindere dalla vittoria o meno dello scudetto, infatti, i partenopei sembrano intenzionati a costruire ancora una squadra super competitiva. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ...

'Chiederemo la cessione' - fulmine a ciel sereno : lascia per sempre il Napoli? : In attesa del ritorno del campionato italiano di calcio che metterà il Napoli di fronte al Chievo Verona al San Paolo, dalle parti di Castel Volturno si continua a pensare anche al futuro e a come rinforzare la squadra una volta che la stagione sarà terminata. A prescindere dalla vittoria o meno dello scudetto, infatti, i partenopei sembrano intenzionati a costruire ancora una squadra super competitiva. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è ...

Fdi chiede a Napolitano e Giachetti di non votare domattina : Roma, 23 mar. , askanews, - Fratelli d'Italia ha preso l'iniziativa di chiedere ai presidenti provvisori di Senato e Camera Giorgio Napolitano e Roberto Giachetti di rinviare al pomeriggio di domani ...

Napoli. Sarri : “Alla mia squadra non posso chiedere di più” : A Maurizio Sarri è stato assegnato il premio Maestrelli a Montecatini Terme. Per il tecnico del Napoli è stata l’occasione

Napoli - vigilantes ucciso : uno degli arrestati chiede 'in carcere potrò fare la doccia?' : Non sono apparsi particolarmente angosciati, non si sono pentiti per l'accaduto. È vero, uno di loro era preoccupato davvero. Ma solo perché non sapeva se nel carcere minorile gli avessero consentito ...

Napoli - Oddati chiede le dimissioni di Costa e in sala si sfiora la rissa. All’assemblea del Pd interviene la polizia : Alta tensione All’assemblea del Pd provinciale di Napoli. E’ stato necessario l’intervento della polizia per riportare la calma nella sala del Mav di Ercolano dove era in corso l’assemblea convocata dal segretario Massimo Costa per analizzare il risultato del partito alle elezioni del 4 marzo. A scatenare la bagarre è stato l’intervento dal palco di Nicola Oddati, già candidato alla segreteria provinciale sconfitto proprio da Massimo Costa e ...

Napoli - il pm chiede gli arresti domiciliari per Biagio Izzo : Con l'ipotesi di reato di turbativa d'asta, sono stati chiesti gli arresti domiciliari nei riguardi di Biagio Izzo, noto comico e attore partenopeo. Sarà il Tribunale del Riesame, il prossimo 23 marzo, a prendere una...

Biagio Izzo - la procura di Napoli chiede domiciliari al Riesame “per turbativa d’asta” dopo il no del gip : Nuova richiesta di arresti domiciliari per l’attore napoletano Biagio Izzo. Secondo quanto riporta La Repubblica il suo nome è finito nelle carte di un’indagine della Guardia di Finanz. Nei mesi scorsi il gip ha bocciato la richiesta della procura avanzata dal pm Valter Brunetti nei confronti dell’attore e di altri indagati. La decisione è stata, però, impugnata davanti al Tribunale del Riesame procura che torna a chiedere che ...