Napoli | 2 arresti per i feriti in zona movida

Droga a Napoli : 32 arresti in due clan : 11.20 Arrestate 32 persone (5 le donne), appartenenti a due distinti gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di ingenti quantità di hashish e cocaina.Diciotto sono destinatarie di misure cautelari in carcere, 14 ai domiciliari Le indagini dei poliziotti del Commissariato di Nola (NA) sono durate due anni; molti i riscontri in flagranza di reato. Il gruppo aveva esteso il raggio d'azione a Avellino,Benevento e Caserta Compivano ...

Narcotizzavano passeggeri sul treno Napoli-Roma e li derubavano : 4 arresti : Nelle ultime settimane le squadre di polizia giudiziaria dei compartimenti polizia ferroviaria della Campania e del Lazio avevano focalizzato la loro attenzione investigativa su una serie di episodi...

Napoli - Camorra : blitz agli 'scissionisti' del clan Mallardo/ 8 arresti per droga nel gruppo Catuogno-Di Biase : Camorra, blitz nel Napoletano agli 'scissionisti' del clan Mallardo: 8 arresti nel gruppo Catuogno-Di Biase. Origine scontro e spaccio di droga.

Napoli - Blitz anticamorra contro il clan Fabbrocino : 11 arresti : M axi operazione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna , Napoli, nei confronti del clan Fabbrocino , noto sodalizio criminale di tipo camorristico della zona ...

Napoli - 8 arresti per omicidio di Ciro Colonna : vittima innocente di un agguato - : Otto arresti, a Napoli, per un agguato nel quale il 17 giugno 2016 morì anche una vittima innocente, il 19enne Ciro Colonna. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli ad eseguire una ...

Napoli - Quindicenne accoltellato da baby gang : 5 arresti : A ccoltellarono un 15enne, provocandogli un danno al polmone che richiese un delicato intervento chirurgico e una lunga degenza. Le indagini della polizia di Napoli , coordinate dalla Procura della ...