Napoletani scomparsi in Messico | l' appello del Parlamento europeo

Il giallo dei tre Napoletani scomparsi : 'Prime informazioni dal Messico dopo la taglia da due milioni' : La ricompensa da due milioni di pesos messa a disposizione di chiunque dia informazioni alle famiglie dei tre napoletani scomparsi in Messico 'sta già producendo i suoi frutti: sono arrivate prime ...

Il giallo dei tre Napoletani scomparsi : «Prime informazioni dal Messico dopo la taglia da due milioni» : La ricompensa da due milioni di pesos messa a disposizione di chiunque dia informazioni alle famiglie dei tre napoletani scomparsi in Messico «sta già producendo i suoi frutti: sono...

Napoletani scomparsi in Messico : la famiglia offre una ricompensa di due milioni di pesos : Le famiglie dei tre Napoletani scomparsi in Messico offrono due milioni di pesos , circa 90mila euro, a chiunque possa fornire informazioni utili su Raffaele e Antonio Russo, e su Vincenzo Cimmino di ...

Napoletani scomparsi in Messico : la famiglia offre due milioni di pesos : Le famiglie dei tre Napoletani scomparsi in Messico offrono due milioni di pesos , circa 90mila euro, a chiunque possa fornire informazioni utili su Raffaele e Antonio Russo, e su Vincenzo Cimmino di ...

Napoletani scomparsi in Messico : «Per gli inquirenti sono vivi» : «Per le autorità messicane i nostri connazionali sono vivi e l'attività investigativa si sta muovendo in questa direzione». Lo ha detto l'avvocato Claudio Falleti...

Napoletani scomparsi in Messico : «per gli inquirenti sono vivi» : «per le autorità messicane i nostri connazionali sono vivi e l'attività investigativa si sta muovendo in questa direzione». Lo ha detto l'avvocato Claudio Falleti...

Tre Napoletani scomparsi in Messico : la telefonata tra il boss ed il poliziotto : Il programma RAI "Chi l'ha visto" torna a parlare dei tre napoletani scomparsi in Messico a fine gennaio, di cui ormai si è persa ogni traccia. A quasi tre mesi dalla scomparsa di Antonio e Raffaele Russo e di Vincenzo Cimmino, la vicenda è sempre più complessa ed inquietante, unica certezza è la corruzione senza freni delle forze dell'ordine messicane. La telefonata tra il boss ed il poliziotto Nella puntata dello scorso 28 marzo, Federica ...

Napoletani scomparsi in Messico : ecco la telefonata tra il narcos e il capo della polizia : Una telefonata tra il capo della polizia di Guadalajara e un criminale della zona rivela nuovi terribili e oscuri scenari sulla scomparsa dei tre Napoletani in Messico. Nell'intercettazione diffusa ...

Napoletani scomparsi in Messico : ecco la telefonata tra il narcos e il capo della polizia : Una telefonata tra il capo della polizia di Guadalajara e un criminale della zona rivela nuovi terribili e oscuri scenari sulla scomparsa dei tre Napoletani in...

Napoletani scomparsi in Messico - la partenza delle donne : 'Pronti a cercarli da soli' : Passaporti tra le mani e occhi lucidi. Così si preparano al viaggio in Messico i parenti di Raffaele, Antonio e Vincenzo. Cinquanta giorni dopo la scomparsa dei loro cari, e senza preoccuparsi dei ...

“Cosa vuol dire”. Italiani scomparsi in Messico : ‘svelato’ il codice della polizia. Decifrati i numeri usati dagli agenti durante l’arresto dei tre Napoletani : il contenuto choc : Non si hanno ancora notizie dei tre napoletani scomparsi in Messico. La Farnesina sta seguendo il caso con l’ambasciata a Città del Messico in stretto raccordo con le autorità locali e in costante contatto con la famiglia. I tre scomparsi sono Raffaele Russo, venditore ambulante, suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino, tutti originari di Napoli. Il primo a sparire, attorno alle 15 del 31 gennaio 2018, è stato Raffaele ...

Napoletani scomparsi in Messico - un nuovo mistero : i codici segreti della polizia : Le indagini sulla sorte dei tre Napoletani scomparsi in Messico, a Tecalitlan, il 31 gennaio non producono risultati apprezzabili: le autorità locali non sono capaci di rintracciare...

Napoletani scomparsi in Messico - un nuovo mistero : i codici segreti della polizia : Per dovere di cronaca segnaliamo che il numero 58 in alcune versioni del 'codigo', sta a indicare un delitto a sfondo sessuale che poco avrebbe a che fare con questa vicenda. Una ipotetica 'versione ...

Napoletani scomparsi in Messico - ?le donne delle famiglie : «Li andiamo a cercare noi» : Da troppo tempo attendono notizie, dicono di essere state abbandonate e di essere pronte a partire per il Messico per cercare, in prima persona, a costo di qualsiasi rischio, i propri congiunti...