Nantes | Ranieri | ' Gattuso non è solo grinta | il suo Milan gioca bene'

Ranieri si candida : Lascerei il Nantes per allenare l'Italia : Claudio Ranieri si sta dimostrando un allenatore di assoluto valore anche in Ligue 1. L'ex allenatore di Inter, Roma, Juventus e Fiorentina, infatti, con il suo Nantes si trova al quinto posto in classifica alle spalle di squadre più quotate come Psg, Monaco, Lione e Marsiglia. Il tecnico romano si trova bene in Francia e dopo l'inaspettato esonero da parte del Leicester ha trovato un'altra sfida che sta ampiamente ...

Nazionale - Ranieri apre la porta 'Se la Figc chiama chiederei al Nantes di liberarmi' : Questa è una grossa realtà in Germania, va a prendere ottimi giocatori in giro per il mondo. Sarri viene criticato per non far giocare tutti i suoi big, in quel caso ha scelto di far riposare alcuni ...