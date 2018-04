MTV VMA 2018 | tieniti pronto | quest' anno saranno a New York!

news.mtv

: @Torikellysweave MTV VMA VIDEO VANGUARD AWARD PERF - ROBTHGOD : @Torikellysweave MTV VMA VIDEO VANGUARD AWARD PERF -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ora è ufficiale: nelgli MTV VMA tornera invadere Newvia GIPHY Dopo l'edizione epica dello scorsosotto il sole di Los Angeles , l'evento musicale più cool del mondo si svolgerà nella Grande Mela il prossimo 20 agosto, al Radio City Music Hall per la precisione. The@VMAs are heading back to @RadioCity on Monday, August 20! See you in NYC! #VMAs pic.